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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰

مردم بیجار در صدمین شب حضور در خیابان حماسه آفرین شدند

مردم بیجار در صدمین شب حضور در خیابان حماسه آفرین شدند

بیجار- مردم دیار گروس در صدمین شب حضور در اجتماعات خیابانی با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

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کد مطلب 6854458

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