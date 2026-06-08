https://mehrnews.com/x3cgQV ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰ کد مطلب 6854458 استانها کردستان استانها کردستان ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰ مردم بیجار در صدمین شب حضور در خیابان حماسه آفرین شدند بیجار- مردم دیار گروس در صدمین شب حضور در اجتماعات خیابانی با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. دریافت 26 MB کد مطلب 6854458 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم بندرعباس در حمایت مردم لبنان و نظام اسلامی تجمع اسلامشهری ها به ایستگاه ۹۹ رسید صدمین شب ایستادگی؛ طنین شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در قروه قزوین در صدمین شب؛ حماسه حضور مردمی سهرقمی شد کاروان خودرویی مردم قروه در یکصدمین شب اجتماع حمایت از وطن برچسبها انقلاب اسلامی بیجار تجمع مردمی
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