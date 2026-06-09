پزشکیان: همه ما در قبال حفاظت از محیط زیست مسئولیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در فضای مجازی نوشت: روز و هفته جهانی محیط زیست، هشدار دربارهٔ حال و آیندهٔ زندگی روی کره زمین است. تمام حکومت‌ها و جوامع در هر تصمیم و اقدامی باید پایداری زیرساخت‌های طبیعی را در اولویت قرار دهند. اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را بر عهده همگان در هر جایگاهی گذاشته است. همه ما مسئولیم.

گفتنی است؛ ۵ ژوئن که امسال مصادف است با ۱۵ خرداد ماه، روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده است. تاریخچه این روز اینگونه است که در سال ۱۹۶۸ کشور سوئد برای اولین بار پیشنهاد کنفرانسی را با موضوع محیط زیست به سازمان ملل اعلام کرد و در سال ۱۹۶۹، سازمان ملل توافق کرد که پس از ۳ سال یک کنفرانس در سوئد داشته باشند که در آن درباره مسائل محیط زیستی صحبت کنند. سرانجام در سال ۱۹۷۲ پس از ۴ سال آماده سازی، رهبران جهان از سراسر جهان با هم نشستند و بحث کردند که چگونه می توانند آگاهی مردم را نسبت به محافظت از محیط زیست بالا ببرند.

بدون شک پایداری و حفاظت از محیط زیست از مهمترین موضوعاتی است که امروزه در جهان با آن روبرو هستیم. روز جهانی محیط زیست از افراد گرفته تا شرکت های بزرگ مقیاس را تشویق می کند تا نسبت به تأثیرات خود بر محیط زیست آگاهی بیشتری داشته باشند.