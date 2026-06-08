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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

پزشکیان پیروزی حزب نخست‌وزیر ارمنستان در انتخابات را تبریک گفت

پزشکیان پیروزی حزب نخست‌وزیر ارمنستان در انتخابات را تبریک گفت

رئیس‌جمهور در پیامی پیروزی حزب میثاق مدنی در انتخابات پارلمانی ارمنستان را به نخست‌وزیر این کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک پیروزی آقای نیکول پاشینیان و حزب میثاق مدنی در انتخابات پارلمانی ارمنستان ابراز اطمینان کرد که در دوره جدید نیز روند پویا و رضایتبخشی که در روابط دو کشور در سال های اخیر ایجاد شده است، با همکاری‌های بیشتر و سازنده‌تر دو کشور بیش از پیش تقویت و تحکیم خواهد یافت، روندی که به تامین منافع دو کشور و تحکیم صلح، ثبات و توسعه در منطقه کمک خواهد کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است :

جناب آقای نیکول پاشینیان

نخست‌وزیر محترم جمهوری ارمنستان

مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی در جمهوری ارمنستان و پیروزی حزب میثاق مدنی تحت رهبری جناب‌عالی تقدیم نمایم.

ابراز اعتماد مجدد مردم ارمنستان به دولت جناب‌عالی، نشان دهنده خواست و آرزوی آنان برای تداوم سایت‌های معطوف به تقویت صلح، توسعه، ثبات و همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز می‌باشد.

اطمینان دارم در دوره جدید نخست‌وزیری جناب‌عالی روند پویا و رضایتبخشی که در روابط دو کشور در سال های اخیر ایجاد شده است با همکاری‌های بیشتر و سازنده‌تر دو کشور بیش از پیش تقویت و تحکیم خواهد یافت. روندی که به تامین منافع دو کشور و تحکیم صلح، ثبات و توسعه در منطقه کمک خواهد کرد.

برای جناب عالی، دولت و ملت دوست و همسایه ارمنستان صلح، رفاه و سعادت و سربلندی آرزو می‌کنم.

کد مطلب 6854251
زهرا علیدادی

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