به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک پیروزی آقای نیکول پاشینیان و حزب میثاق مدنی در انتخابات پارلمانی ارمنستان ابراز اطمینان کرد که در دوره جدید نیز روند پویا و رضایتبخشی که در روابط دو کشور در سال های اخیر ایجاد شده است، با همکاری‌های بیشتر و سازنده‌تر دو کشور بیش از پیش تقویت و تحکیم خواهد یافت، روندی که به تامین منافع دو کشور و تحکیم صلح، ثبات و توسعه در منطقه کمک خواهد کرد.



متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است :



جناب آقای نیکول پاشینیان

نخست‌وزیر محترم جمهوری ارمنستان



مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی در جمهوری ارمنستان و پیروزی حزب میثاق مدنی تحت رهبری جناب‌عالی تقدیم نمایم.

ابراز اعتماد مجدد مردم ارمنستان به دولت جناب‌عالی، نشان دهنده خواست و آرزوی آنان برای تداوم سایت‌های معطوف به تقویت صلح، توسعه، ثبات و همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز می‌باشد.

اطمینان دارم در دوره جدید نخست‌وزیری جناب‌عالی روند پویا و رضایتبخشی که در روابط دو کشور در سال های اخیر ایجاد شده است با همکاری‌های بیشتر و سازنده‌تر دو کشور بیش از پیش تقویت و تحکیم خواهد یافت. روندی که به تامین منافع دو کشور و تحکیم صلح، ثبات و توسعه در منطقه کمک خواهد کرد.

برای جناب عالی، دولت و ملت دوست و همسایه ارمنستان صلح، رفاه و سعادت و سربلندی آرزو می‌کنم.