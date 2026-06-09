به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی در جلسه ستاد مدیریت بحران خراسان جنوبی با اشاره به شرایط تولید گاز در کشور اظهار کرد: از هماکنون باید برای زمستان برنامهریزی جدی انجام شود چرا که بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور کاهش یافته و این موضوع میتواند در فصل سرد سال چالشهایی ایجاد کند.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر در فصل تابستان مشکلی در تأمین گاز وجود ندارد اما پیشبینی شرکت ملی گاز نشان میدهد ۱۲ استان کشور در زمستان با خطر محدودیت و افت فشار گاز مواجه خواهند بود.
محمودی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و تأمین سوخت جایگزین برای صنایع گفت: از همین حالا باید برای تأمین سوخت جایگزین واحدهای مهمی مانند مرغداریها و صنایع عمده برنامهریزی شود تا در شرایط بحرانی دچار مشکل نشوند.
وی بیان کرد: در داخل شرکت گاز نیز جلسات مستمر برای مدیریت مصرف، بهینهسازی و بررسی سناریوهای مختلف برگزار میشود و اقدامات متعددی در حوزه زیرساختی و هوشمندسازی انجام گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی ادارات اظهار کرد: تاکنون ۴۴۰ دستگاه اجرایی استان هوشمندسازی شدهاند و در فصل زمستان اگر مصرف آنها از الگوی تعیینشده فراتر رود، گاز به صورت خودکار قطع خواهد شد.
محمودی همچنین از بهینهسازی سه هزار و ۸۰۰ موتورخانه در سطح استان خبر داد و افزود: چهار شرکت تخصصی نیز از ابتدای خردادماه فعالیت خود را برای اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف در صنایع و بخشهای مختلف آغاز کردهاند.
وی مهمترین پروژه زیرساختی استان را خط انتقال گاز نهبندان-سربیشه عنوان کرد و گفت: این پروژه نقش حیاتی در پایداری گاز استان دارد و تاکنون حدود ۶۵ کیلومتر از مسیر آن اجرا و آماده تزریق گاز شده است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: در بخشی از مسیر با کمبود حدود ۲۶ کیلومتر لوله مواجه بودیم که با توجه به آسیب وارد شده به برخی واحدهای تولید لوله، پیگیریهایی برای تأمین آن از خارج کشور در حال انجام است.
محمودی تأکید کرد: در صورت تکمیل این خط انتقال تا زمستان، خراسان جنوبی عملاً از فهرست استانهای دارای احتمال قطع گاز خارج میشود و پایداری شبکه گاز استان تضمین خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه اکنون در اولویت نخست شرکت ملی گاز قرار گرفته و تأمین منابع مالی و تجهیزات آن با جدیت دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به تدوین سناریوهای مختلف مدیریت بحران گفت: برای شرایط احتمالی کاهش تولید یا افت فشار گاز، سناریوهای متعددی طراحی شده تا در صورت بروز مشکل، مدیریت مصرف و اولویتبندی بخشها به شکل مناسب انجام شود.
محمودی تصریح کرد: تلاش مجموعه شرکت گاز این است که با برنامهریزی دقیق، مدیریت مصرف و تکمیل زیرساختها، زمستان پیش رو بدون مشکل برای مردم و بخشهای مختلف استان سپری شود.
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