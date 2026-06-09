«گفتگوی خانوادگی» راهکار کاهش استرس کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، داود فتحی روانشناس کودک و نوجوان با اشاره به راهکارهای مقابله با استرس ناشی از اخبار جنگی در کودکان و نوجوانان، نخستین راهکار مدیریت این وضعیت را «کنترل و هدفمند کردن مصرف اخبار» عنوان کرد و گفت: پیگیری مداوم و بدون هدف اخبار از منابع مختلف، موجب تشدید اضطراب در افراد می‌شود و لازم است افراد تنها اخبار ضروری و معتبر را دنبال کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تمرکز بر امور قابل کنترل افزود: بسیاری از نگرانی‌های ذهنی افراد معطوف به موضوعاتی است که خارج از اراده آن‌هاست و همین مسئله موجب افزایش فشار روانی می‌شود؛ در حالی که باید توجه افراد به حوزه‌های قابل مدیریت مانند روابط اجتماعی، سلامت جسم و روان و آمادگی‌های فردی معطوف شود.

این روانشناس کودک و نوجوان همچنین با هشدار نسبت به گرایش برخی افراد به انزوا در شرایط بحرانی اظهار کرد: قطع ارتباطات اجتماعی نه‌تنها کمکی به کاهش اضطراب نمی‌کند بلکه می‌تواند آن را تشدید کند. به گفته وی، گفت‌وگو درباره فشارهای روانی و حفظ ارتباط با اطرافیان نقش مهمی در تخلیه هیجانی و کاهش تنش دارد.

فتحی با بیان اینکه بسیاری از واکنش‌های جسمی و روانی در شرایط استرس طبیعی است، تصریح کرد: اختلال خواب، بی‌قراری، تحریک‌پذیری و کاهش تمرکز از جمله واکنش‌های شایع در این شرایط هستند و نباید آن‌ها را غیرعادی تلقی کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش والدین در مدیریت اضطراب کودکان اشاره کرد و گفت: کودکان به شدت تحت تأثیر رفتار و هیجانات والدین هستند و اضطراب بزرگسالان می‌تواند به‌طور مستقیم به آن‌ها منتقل شود. بنابراین والدین باید در انتقال احساسات خود دقت داشته باشند.

وی تأکید کرد: گفتگو با کودک باید ساده، شفاف، صادقانه و متناسب با سن باشد و به جای انکار احساسات کودک، باید احساس او به رسمیت شناخته شود. فتحی افزود: جملاتی مانند «نترس، چیزی نیست» اثر منفی دارد و بهتر است از عباراتی استفاده شود که احساس کودک را تأیید کند.

این کارشناس حوزه روانشناسی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ روتین روزانه کودکان در شرایط بحرانی گفت: تداوم برنامه روزانه، بازی، نقاشی و فعالیت‌های خلاقانه می‌تواند به ایجاد احساس امنیت در کودک کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائمی مانند کابوس‌های مکرر، افت تحصیلی شدید، پرخاشگری یا تغییرات رفتاری قابل توجه، لازم است خانواده‌ها از کمک متخصصان سلامت روان بهره بگیرند و از خوددرمانی پرهیز کنند.

فتحی در مصاحبه با رادیو گفتگو، با تأکید بر نقش بنیادین گفت‌وگو در خانواده تصریح کرد: گفتگوی سالم مبتنی بر ادب، همدلی و درک متقابل است و هرچه میزان گفت‌وگو در خانواده بیشتر باشد، امکان بیان سالم احساسات و کاهش تنش‌های روانی نیز افزایش خواهد یافت.