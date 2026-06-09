به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، متن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک به شرح زیر است؛

بسمه‌تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک تجارت (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۳۸۰۲۷

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آن‌ها دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در محل ذیل تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند:

«تهران، خیابان آیت‌اله طالقانی، حدفاصل خیابان‌های ولیعصر و حافظ، روبروی هتل پارسیان انقلاب، ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت، پلاک ۴۳۰، طبقه اول، سالن همایش‌های الغدیر.»

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند از ساعت ۱۳ (یک ساعت قبل از جلسه) با در دست داشتن کارت ملی، وکالت‌نامه معتبر یا معرفی‌نامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور بهم رسانند.

همچنین سهامداران محترم می‌توانند جهت حضور در جلسه برخط (آنلاین) از طریق پیوند مندرج در سایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپلیکیشن همراه‌بانک تجارت، اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع:

استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تصمیم‌گیری درخصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق‌الزحمه آن‌ها

تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

تصمیم‌گیری درخصوص اخذ اندوخته احتیاطی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، موضوع ماده ۱۰۸ اساسنامه بانک

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور است.

هیأت‌مدیره بانک تجارت

(شرکت سهامی عام)