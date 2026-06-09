تعویق برگزاری آیین بزرگداشت شهدای اقتدار علمی در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی با صدوراطلاعیه ای اعلام کرد:، آیین بزرگداشت شهدای اقتدار علمی که قرار بود امروز سهشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود، به دلیل تحولات اخیر و به منظور برگزاری شایستهتر این مراسم، تا اطلاع ثانوی به زمان دیگری موکول شده است.
در متن این اطلاعیه آمده است: «ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اقتدار علمی کشور، به اطلاع دانشگاهیان، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و عموم مردم شریف میرساند، مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت دانشمندان شهید اقتدار علمی کشور با عنوان “یادواره خرد و خون” که مقرر بود امروز سهشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شود، با توجه به تحولات اخیر و شرایط ایجاد شده، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.»
دبیرخانه این یادواره همچنین اعلام کرده است که زمان، مکان و سایر جزئیات برگزاری این مراسم متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
در پایان این اطلاعیه از صبر، همراهی و حسن توجه دانشگاهیان، خانوادههای شهدا، مسئولان و عموم مردم قدردانی و ابراز امیدواری شده است که این آیین در فرصتی مناسب و در شأن مقام شامخ شهدای اقتدار علمی کشور برگزار شود.
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