دانشگاه شهیدبهشتی راه شهدای هسته ای را ادامه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقامیری روز شنبه در آستانه نخستین سالگرد شهادت شهدای اقتدار علمی دانشگاه و برگزاری یادواره «خرد و خون»، آئین بزرگداشت دانشمندان شهید این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه شهید بهشتی یکی از بهترین دانشگاههای جامع کشور است و امروز تلاش دارد نقش خود را به عنوان یک دانشگاه پیشرو و امیدآفرین ایفا کند. این دانشگاه با شعار «زندگی یعنی امید» در حال حرکت است و تلاش میکند جوانان را برای حضور در زندگی اجتماعی آماده کند.
وی افزود: دانشگاه شهید بهشتی دارای ۲۳ دانشکده است که به جز پنج یا ۶ دانشکده مرسوم، سایر دانشکدهها عمدتاً در حوزههای جدید و تخصصی فعالیت میکنند. از جمله این دانشکدهها میتوان به دانشکده فناوریهای راهبردی، دانشکده خانواده، دانشکده مهندسی هستهای و سایر دانشکدههای تخصصی اشاره کرد که در سطح کشور جایگاه ویژهای دارند.
اقامیری ادامه داد: یکی از بزرگترین دانشکدههای دانشگاه، دانشکده مهندسی هستهای است که همانطور که میدانید در خاورمیانه و آسیا جایگاه منحصربهفردی دارد. شکلگیری این دانشکده بیش از دو دهه پیش و با حمایت رهبر شهید انقلاب اسلامی آغاز شد و ایشان نخستین بازدید را از این دانشکده انجام دادند.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: این دانشکده تاکنون بیش از هزار دانشآموخته در مقاطع کارشناسی ارشد و بیش از ۳۰۰ دانشآموخته در مقطع دکتری تربیت کرده است. بسیاری از این افراد امروز در بخشهای مختلف صنعت هستهای کشور مسئولیت دارند و در مدیریت و پیشبرد فعالیتهای این صنعت نقشآفرینی میکنند.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در مراسم چهلم شهدای اقتدار اظهار داشت: همانطور که ایشان فرمودند، دشمن با دین و دانش ما درگیر است و این واقعیتی است که بارها شاهد آن بودهایم.
اقامیری افزود: همزمان با حمله نظامی، غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد سال گذشته، در همان ساعات و دقایق نخست، پنج نفر از برجستهترین استادان کشور به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: شهید دکتر عبدالحمید مینوچهر رئیس دانشکده مهندسی هستهای و استاد تمام دانشگاه، شهید دکتر محمدرضا ذوالفقاری استاد تمام دانشگاه، معاون دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی هستهای، شهید دکتر سیدامیرحسین فقهی استاد تمام دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی هستهای، شهید دکتر فریدون عباسی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی هستهای و استاد تمام دانشگاه و همچنین شهید دکتر محمدمهدی تهرانچی استاد تمام دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک و دانشکده لیزر و پلاسما، از جمله دانشمندانی بودند که به همراه خانوادههای خود به شهادت رسیدند.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: در مجموع سال گذشته دانشگاه نزدیک به ۲۰ نفر از اعضای خانواده علمی خود و خانوادههای این اساتید را از دست داد. در میان آنان حتی دانشآموزانی نیز حضور داشتند که در این حادثه به شهادت رسیدند.
وی گفت: این افراد اگرچه معلم و استاد بودند، اما از پیش خود را برای مبارزه در مسیر اعتلای کشور آماده کرده بودند. از دست دادن آنان برای ما بسیار سنگین بود و هنوز جای خالی آنان را احساس میکنیم.
اقامیری افزود: با این حال تلاش همه همکاران، بهویژه در دانشکده مهندسی هستهای، این است که بتوانند مسیر این عزیزان را ادامه دهند و خلأ ایجادشده را جبران کنند. جوانان، فارغالتحصیلان و دانشآموختگان این دانشکده نیز در این مسیر نقش مهمی برعهده گرفتهاند.
وی ادامه داد: حتی برخی از دانشآموختگان که در شهرستانها مشغول فعالیت بودند، با انگیزه فراوان و به درخواست خود برای همکاری و بازگشت به دانشگاه اعلام آمادگی کردهاند تا بتوانند جای خالی این عزیزان را پر کنند.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: ما پیش از این نیز تجربه تلخ شهادت شهید مجید شهریاری را در سال ۱۳۸۹ داشتیم. خوشبختانه با همان روحیه و تلاش جمعی، سه تا چهار سال بعد توانستیم مسیر علمی ایشان را ادامه دهیم. البته هر فردی جایگاه ویژه خود را دارد، اما تلاش شد راهی که ایشان آغاز کرده بودند متوقف نشود.
وی با اشاره به برنامههای پیشرو اظهار داشت: امسال تصمیم داریم مراسم سالگرد اقتدار را برگزار کنیم. این برنامه تنها بزرگداشت شهدا نیست، بلکه بزرگداشت اقتدار علمی کشور است.
اقامیری گفت: این مراسم روز سهشنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محوطه مرکزی دانشگاه برگزار خواهد شد و امیدواریم بتوانیم این برنامه را در شأن شهدا و جامعه علمی کشور برگزار کنیم.
وی افزود: اگرچه این مراسم یک برنامه دانشگاهی است، اما علاقهمند هستیم مردم نیز در آن مشارکت داشته باشند و حضور پیدا کنند. حضور مردم برای ما مایه دلگرمی و پشتوانه خواهد بود.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: پیشبینی ما این است که علاوه بر استادان، رؤسای دانشکدهها، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه، اقشار مختلف مردم نیز در این مراسم حضور داشته باشند.
وی در پایان از عموم مردم دعوت کرد در این برنامه شرکت کنند و گفت: از همه افراد و اقشار جامعه دعوت میکنیم در این روز در کنار ما باشند تا بتوانیم مراسم بزرگداشت علم، دانش و اقتدار علمی کشور را به شایستگی برگزار کنیم.
وی درباره تمهیدات خوابگاهی این دانشگاه برای سال جدید گفت: برنامه ما این است که در سطح شهر نیز خوابگاهها فعال شوند، اما امیدواری زیادی وجود دارد که تا ماه مهرماه خوابگاههای اصلی نیز بهطور کامل راهاندازی شوند تا خلأ ناشی از وقفه اخیر جبران گردد.
وی ادامه داد: در سایه تنشهای اخیر و جنگ، دشمن همواره تلاش کرده است تا با ایجاد وقفه، فعالیتهای علمی و پژوهشی را متوقف یا کند نماید. با وجود دشواریهای ناشی از این شرایط، خوشبختانه تا به امروز هیچ وقفهای در روند آموزش و پژوهش دانشکده هستهای ایجاد نشده است. اگرچه وقوع این حوادث موجب ناراحتی و اندوه شد، اما در اراده، جدیت و توانمندی کادر علمی و دانشجویان برای ادامه مسیر، هیچ تردیدی وجود ندارد.
وی افزود؛ در واقع، دانشجویان سال جاری به دلیل انرژی و پشتکار مضاعف، از نظر سطح علمی و توان پژوهشی، تفاوت و فاصله قابل توجهی با فارغالتحصیلان سال گذشته ندارند.اگرچه جنگ و شرایط بحرانی باعث بروز مشکلاتی در تمامی دانشگاهها شده و دانشکده هستهای نیز از این قاعده مستثنی نبوده است اما مقابله با این چالشها با قدرت در حال انجام است. حضور مقتدارانه مردم در میدانهای نبرد، هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در درگیریهای جاری، موجب اقتدار نظام و مأیوس شدن دشمن شده است.
وی همچنین در خصوص میهمانان نشست پیشرو نیز اعلام کرد: علاوه بر حضور مقامات کشوری و لشکری که آمادگی خود را اعلام کردهاند، شخصیتهای فرهنگی، اجتماعی، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و همچنین همکاران سایر دانشگاهها و مردم در این نشست حضور خواهند داشت.
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