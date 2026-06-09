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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

آغاز مرحله پایانی جشنواره ملی مشاعره رضوی در شهرکرد

آغاز مرحله پایانی جشنواره ملی مشاعره رضوی در شهرکرد

شهرکرد-مرحله پایانی جشنواره ملی مشاعره رضوی در شهرکرد کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های نهایی چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی از صبح امروز (سه‌شنبه، 19 خرداد) با حضور برترین‌های مراحل قبلی این جشنواره و با برگزاری کارگاه آموزشی در مجتمع آموزشی رفاهی فرهنگیان شهرکرد آغاز شد.

در کارگاه آموزشی این جشنواره، کبری موسوی از غزل‌سرایان و پژوهشگران حوزه زبان و ادبیات فارسی، مطالبی را پیرامون درک و دریافت ادبی، پیام و مضمون اشعار، درست خوانی ابیات و تشخیص موسیقی و وزن شعر برای شرکت‌کنندگان ارائه می‌کند.

جشنواره مشاعره رضوی امروز با برگزاری مرحله مقدماتی رقابت‌های رده سنی 26 سال به بالا در نوبت صبح و مرحله نهایی مسابقات رده سنی 15 تا 25 سال در نوبت عصر ادامه می‌یابد.

مرحله نهایی مشاعره رده سنی 26 سال به بالا و آیین پایانی این جشنواره نیز صبح چهارشنبه در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6854774

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