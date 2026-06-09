۷۷ زندانی خراسان جنوبی به مناسبت عید غدیر آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نقیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با موافقت مقام معظم رهبری در اعطای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات جمعی از محکومان محاکم کشور، ۷۷ نفر از زندانیان استان خراسان جنوبی مشمول این رأفت اسلامی شدند.

معاون قضایی زندان‌های خراسان جنوبی، افزود: این زندانیان پس از بهره‌مندی از امتیازات قانونی و طی مراحل لازم، از زندان آزاد شده و در کنار خانواده‌های خود قرار گرفتند.

وی این اقدام را جلوه‌ای از رأفت اسلامی و تجلی سیره علوی در نظام عدالت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: عفو و بخشایش محکومان واجد شرایط، علاوه بر ایجاد امید و انگیزه برای بازگشت به زندگی سالم اجتماعی، نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

نقیبی بیان کرد: امید است که این فرصت ارزشمند، سرآغاز فصل تازه‌ای در زندگی آزادشدگان باشد و آنان با بهره‌گیری از این فرصت، مسیر موفقیت و بازگشت مؤثر به جامعه را دنبال کنند.