  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

۷۷ زندانی خراسان جنوبی به مناسبت عید غدیر آزاد شدند

۷۷ زندانی خراسان جنوبی به مناسبت عید غدیر آزاد شدند

بیرجند- معاون قضایی زندان‌های خراسان جنوبی گفت: آزادی ۷۷ نفر از زندانیان استان در پی نخستین عفو ابلاغی به مناسبت عید سعید غدیر خم صورت گرفت.  

به گزارش خبرنگار مهر، علی نقیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با موافقت مقام معظم رهبری در اعطای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات جمعی از محکومان محاکم کشور، ۷۷ نفر از زندانیان استان خراسان جنوبی مشمول این رأفت اسلامی شدند.

معاون قضایی زندان‌های خراسان جنوبی، افزود: این زندانیان پس از بهره‌مندی از امتیازات قانونی و طی مراحل لازم، از زندان آزاد شده و در کنار خانواده‌های خود قرار گرفتند.

وی این اقدام را جلوه‌ای از رأفت اسلامی و تجلی سیره علوی در نظام عدالت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: عفو و بخشایش محکومان واجد شرایط، علاوه بر ایجاد امید و انگیزه برای بازگشت به زندگی سالم اجتماعی، نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

نقیبی بیان کرد: امید است که این فرصت ارزشمند، سرآغاز فصل تازه‌ای در زندگی آزادشدگان باشد و آنان با بهره‌گیری از این فرصت، مسیر موفقیت و بازگشت مؤثر به جامعه را دنبال کنند.

کد مطلب 6854834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها