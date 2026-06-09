به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شیخالاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در نشست خبری با موضوع کودکستانها و فراخوان بستههای تربیت و یادگیری، با اشاره به تاریخچه این سازمان گفت: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در سال ۱۴۰۰ با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأکید مقام معظم رهبری شکل گرفت و مسئولیت عظیم تعلیم و تربیت کودکان زیر ۶ سال بر عهده وزارت آموزش و پرورش نهاده شد.
وی با تبیین آمار و ارقام جامعه هدف این سازمان افزود: جامعه آماری ما از بدو تولد تا پایان ۶ سالگی، شامل حدود ۷ میلیون کودک است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با سازمان در ارتباط هستند. این دوران به دو بازه تقسیم میشود؛ دوره اول از بدو تولد تا ۳ سالگی و دوره دوم از ۳ تا ۶ سالگی (پیشدبستانی ۱ و ۲) که بیشترین آمار پوشش ما را به خود اختصاص داده است. با احتساب والدین، این سازمان با بیش از ۱۴ میلیون مخاطب در سطح کشور روبروست.
تحول در ساختار اجرایی سازمان
شیخالاسلام به تحول در ساختار اجرایی سازمان اشاره کرد و گفت: تا سال گذشته، امور مربوط به این حوزه تنها توسط یک کارشناس در استانها پیگیری میشد، اما امروز با تعامل سازمان اداری و استخدامی و بدون تحمیل بار مالی جدید به دولت، ساختار اداری سازمان در تمامی ۳۲ استان تحت عنوان رئیس اداره و ۳ الی ۴ کارشناس مستقر شده است.
وی ادامه داد: در سطح مناطق نیز از میان ۷۵۰ منطقه آموزشی کشور، فرآیند انتخاب کارشناس مستقل یا ترکیبی (بر اساس آمار نوآموزان) آغاز شده و تاکنون در بیش از ۱۵ استان، ابلاغ کارشناسان مناطق صادر شده است. در حال حاضر نزدیک به ۹۰۰ نیرو در سراسر کشور مسئولیت پیگیری دستورالعملهای این دوره را بر عهده دارند.
وی با تأکید بر ماهیت غیردولتی کودکستانها اظهار داشت: بخش بزرگی از بار پوشش نوآموزان بر دوش موسسانی است که سرمایه علمی، تجربی و مالی خود را در مسیر توسعه آموزشی کشور قرار دادهاند. سازمان به این نگاه و فرهنگ ارزشمند ارج نهاده و خود را مکلف به حمایت از این بخش میداند.
پیوستن تمامی نوآموزان کشور به سامانه یکپارچه اطلاعات دانشآموزی
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خاطرنشان کرد: تدوین سند عملکردی و آییننامههای سازمان بر اساس اسناد بالادستی و با تکیه بر پژوهشهای علمی انجام شده است تا بستری پایدار برای رشد و تربیت نسل آینده کشور فراهم شود.
وی از پیوستن تمامی نوآموزان کشور به سامانه یکپارچه اطلاعات دانشآموزی خبر داد و گفت: برای نخستین بار، اطلاعات تمامی نوآموزان در سامانه سیدا بارگذاری شده است. این زیرساخت هوشمند به ما اجازه میدهد وضعیت تحصیلی و تربیتی بیش از ۷۰ درصد از جامعه هدف را بهصورت لحظهای رصد کرده و چالشهای احتمالی را در معاونت نیروی انسانی پیگیری و رفع کنیم.
وی با اشاره به شرایط خاص ناشی از جنگ ۱۲ روزه در خردادماه، تصریح کرد: علیرغم استرسهای حاکم بر جامعه و حساسیت بالای خانوادهها نسبت به سلامت فرزندان در شرایط بحرانی، شاهد کاهش آمار نبودیم. این موضوع نشاندهنده اعتماد عمیق مردم به مجموعه آموزش و پرورش است و همچنین اولویت نخست ما همواره سلامت جسمی دانشآموزان و نوآموزان بوده و تمامی تصمیمات بر این اساس اتخاذ شده است.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه دوران کودکی حیاتیترین مرحله شکلگیری شخصیت است، افزود: شاخصهای جهانی توسعه تنها به درآمد سرانه محدود نمیشود، بلکه امید به زندگی و کیفیت آموزش در دوران کودکی از ارکان اصلی آن است. تلاش ما بر این بوده است که با وجود تمامی فشارها و تهدیدهای خارجی، شاخص توسعه انسانی کشور را از طریق ارتقای کیفیت تربیت و یادگیری در این سنین بهبود بخشیم.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به رایزنیهای گسترده با مجلس شورای اسلامی برای ارتقای جایگاه آموزشهای پیش از دبستان، از مصوبات کلیدی کمیسیون آموزش خبر داد و گفت: پس از جلسات متعدد کارشناسی و تبیین اهمیت علمی این دوره، پیشنهاد مستقل شدن دوره پیشدبستانی و همچنین اجباری شدن پایه پیشدبستانی ۲ در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسید.
وی افزود: با افزوده شدن این دوره به ساختار رسمی، سنوات تحصیلی به ۱۳ سال افزایش مییابد؛ اما این تغییر بهگونهای طراحی شده که خللی در سن فارغالتحصیلی ایجاد نکند و دانشآموزان همچنان در ۱۸ سالگی دیپلم خود را دریافت کرده و وارد دانشگاه شوند.
۵۰ درصد شخصیت انسان تا ۶ سالگی و ۸۰ درصد آن تا ۹ سالگی شکل میگیرد
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این مصوبه به دلیل شرایط کشور (جنگ) هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است، اظهار داشت: طبق رایزنیهای انجام شده، این موضوع جزو اولین دستورکارهای صحن علنی مجلس خواهد بود. ما برای اجرای این قانون، یک فرایند زمانبندیشده را پیشبینی کردهایم تا ضمن آمادهسازی زیرساختها، جامعه آماری را به پوشش ۱۰۰ درصدی برسانیم و خانوادهها نیز با چالش ناگهانی مواجه نشوند.
شیخالاسلام به نقش حیاتی این دوره در شکلگیری شخصیت اشاره کرد و گفت: بر اساس یافتههای روانشناسی، ۵۰ درصد شخصیت انسان تا ۶ سالگی و ۸۰ درصد آن تا ۹ سالگی شکل میگیرد. امروز به واسطه پوشش ۷۰ درصدی پیشدبستانی، شاهد هستیم که نوآموزان با آمادگی روانی و اشتیاق وارد پایه اول میشوند.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته معلمان پایه اول ناچار بودند ۲۰ روز نخست سال را صرف سازگاری دانشآموز با محیط مدرسه و جدایی از خانواده کنند، اما امروز با عبور از این چالش، کیفیت آموزشی در بدو ورود به دبستان بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با اشاره به آسیبشناسی نظام آموزشی در دهههای گذشته تصریح کرد: بسیاری از چالشها و افتهای تحصیلی که امروز در مقاطع مختلف شاهد آن هستیم، ریشه در بیتوجهی به دوره حساس کودکی در سالهای پیشین دارد.
وی افزود: در گذشته بهدلیل عدم آمادگی نوآموزان، فرآیند آموزش رسمی در پایه اول ابتدایی با ۲۰ روز تأخیر آغاز میشد، چرا که معلمان ناچار بودند این زمان را صرف انطباق روانی دانشآموزان و جدایی آنان از فضای خانواده کنند؛ اما امروز با توسعه آموزشهای پیشدبستانی، این نقیصه برطرف شده و شاهد یک جهش در شاخصهای توسعه آموزشی کشور هستیم.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تأکید بر شفافیت در پیگیری مطالبات قانونی این حوزه خاطرنشان کرد: تمامی مراحل کارشناسی برای تبدیل پیشدبستانی به یک دوره مستقل و اجباری در کمیسیونهای تخصصی طی شده است. اکنون منتظر تصمیم نهایی و رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس هستیم تا با تأیید یا تکمیل این طرح، زیرساختهای قانونی برای صیانت از حقوق آموزشی کودکان کشور بیش از پیش تقویت شود.
رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تبیین عملکرد این سازمان در شرایط بحرانی و ایام جنگ ۱۲ روزه، بر اولویت آموزش حضوری تأکید کرد و گفت: سیاست قطعی آموزش و پرورش، حضور نوآموز در محیط کودکستان است، چرا که آموزش مجازی نه تنها جایگزین حس و تعامل کلاس درس نمیشود، بلکه هزینهها و زحمات مربیان را برای تولید محتوا دوچندان میکند. با این حال، در شرایطی که ستاد بحران استانها به ریاست استانداران تصمیم به تعطیلی میگیرند، سازمان تابع مصوبات ابلاغی است.
وی ضمن قدردانی از همراهی موسسان غیردولتی در ایام بحرانی افزود: علیرغم ابلاغیه آموزش غیرحضوری، بسیاری از کودکستانها در استان تهران و سایر مناطق، با درک شرایط خانوادههای شاغل و کادر درمان، با رعایت پروتکلها همکاری ویژهای داشتند تا مادران شاغل برای نگهداری فرزندان خود با چالش مواجه نشوند.
رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودکان در خصوص دغدغه خانوادهها پیرامون شهریهها تصریح کرد: شهریه ثابت کودکستانها با توجه به تداوم فرآیند آموزش چه بهصورت حضوری و چه مجازی باید تا پایان سال پرداخت شود. با این حال، موسسان موظفند هزینههای مربوط به «خدمات جانبی» نظیر سرویس رفتوآمد، تغذیه و فعالیتهای خارج از سرفصلهای ۱۱گانه تربیتی را در صورت عدم ارائه خدمت، به خانوادهها مسترد کنند.
شیخالاسلام به اقدامات سازمان برای جلوگیری از وقفه تحصیلی اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ، کانال «ملی کودکانه» برای ارائه محتوای استاندارد و بازیهای آموزشی راهاندازی شد که با استقبال گسترده خانوادهها و موسسان همراه بود. هدف ما این است که حتی در سختترین شرایط، از طریق طرحهایی مانند «پژواک»، اجازه ندهیم گسستی در فرآیند یادگیری و تربیت نوآموزان ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: دوره آموزشی سال جاری در هفتههای گذشته به اتمام رسیده و هماکنون فرآیند ثبتنام برای سال تحصیلی جدید آغاز شده است که تمهیدات لازم برای ثبتنام روان نوآموزان در جلسات با موسسان ابلاغ شده است.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با هشدار جدی به مراکز غیرمجاز پیشدبستانی، تکلیف اعتبار مدارک این دوره را برای سال آینده روشن کرد و گفت: از سال تحصیلی ۱۴۰۵، تمامی مدارک دوره پیشدبستانی باید در سامانه یکپارچه سیدا ثبت شده باشد؛ لذا مدیران مدارس ابتدایی به هیچ عنوان مدارک صادره از سوی مراکز فاقد مجوز سازمان را نخواهند پذیرفت.
وی با رد ادعای سلیقهای بودن محتوای آموزشی تصریح کرد: محتوای ارائه شده در کودکستانها بر اساس «اهداف ۱۱ گانه» و تحت نظارت دقیق تیمهای تخصصی و اساتید برجسته دانشگاهی تدوین شده است. برای این منظور، از تمامی دانشگاههای کشور خواستهایم تا صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت کودک را معرفی کنند تا محتواها با رعایت دقیق ضوابط و نظارت حراست جهت جلوگیری از تعارض منافع تایید و ابلاغ شود.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تأکید بر لزوم برخورداری مربیان از صلاحیتهای اخلاقی و حرفهای افزود: خانوادهها باید از مراکز بپرسند که آیا مربیان آنها فرآیند گزینش را طی کردهاند و آیا شهریه دریافتی با ضوابط حاکمیتی تطابق دارد یا خیر؟ پذیرفتنی نیست که مرکزی بدون نظارت حاکمیت، اقدام به جذب کودک و ارائه محتوای تایید نشده کند.
شیخالاسلام با اشاره به تکمیل زیرساختهای قانونی و اداری سازمان خاطرنشان کرد: امروز فونداسیون سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک شکل گرفته و پرونده مراکز غیرمجاز در مجلس در حال پیگیری است. از این رو، به تمامی مراکز فاقد مجوز توصیه میکنیم پیش از ورود جدی سازمان و قطع همکاری خانوادهها، نسبت به تطبیق خود با شاخصهای سازمان و اخذ مجوز رسمی اقدام کنند تا در سال ۱۴۰۵ با چالش عدم اعتبار مدارک و ممنوعیت فعالیت مواجه نشوند.
در ادامه این نشست، گودرزی دهریزی، مدیرکل پژوهش سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با انتقاد از وضعیت فعلی برنامههای درسی در برخی کودکستانها، از آغاز یک جراحی بزرگ در حوزه محتوای آموزشی خبر داد و گفت: واقعیت این است که در دهههای گذشته، هرگز یک بیس و پایه علمی و منسجم برای برنامه درسی پیشدبستانی در کشور شکل نگرفته بود. اکنون در راستای نقشه راه سند تحول، پروژه شماره ۶۰ با هدف طراحی و تولید برنامه درسی ملی این دوره کلید خورده است.
مدیرکل پژوهش سازمان با تشریح جزئیات این پروژه ملی افزود: طرحنامه این برنامه در قالب ۹ گام سیاستی در سامانه نقشه راه سند تحول به تصویب رسیده است. گامهای نخستین شامل تشکیل شورای سیاستگذاری با حضور برجستهترین اساتید کشور و انجام چهار فعالیت پژوهشی گسترده است.
وی در تشریح این مطالعات گفت: «بازخوانی اسناد ملی و بینالمللی»، «مطالعه تطبیقی کتب کشورهای پیشرو در حوزه پیشدبستانی» و تدوین مبانی نظری در حال انجام است که خروجی آنها منجر به تدوین چارچوب و اصول طراحی برنامه درسی تا پایان آبانماه امسال خواهد شد.
گودرزی دهریزی با تأکید بر اینکه برنامه درسی تنها یک محتوای مکتوب نیست، اظهار داشت: این پکیج شامل نظام ارزشیابی پیشرفت نوآموز، کتابهای راهنمای مربی، راهنمای والدین و سرفصلهای آموزش مربیان است. رویکرد اصلی ما در این برنامه، وحدت رویه در سراسر کشور و تمرکز بر آموزشهای بازیمحور است.
وی برای تبیین اهمیت این تحول مثال زد: بهطور نمونه در حوزه رشد حسی-حرکتی، برنامه درسی باید حداقل ۶۰ فعالیت هدفمند با توالی ساده به پیچیده را تعریف کند. خروجی این برنامه باید به گونهای ملموس باشد که والدین و مربیان شاهد رشد توانمندیهای کودک باشند؛ به طوری که نوآموز در پایان دوره، مهارتهای پایهای و حسی-حرکتی خود را به وضوح ارتقا داده باشد.
مدیرکل پژوهش سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در پایان خاطرنشان کرد: با اتمام طراحی این چارچوب در پاییز سال جاری، وارد فاز تولید محتوا خواهیم شد تا خلأ چند دههای برنامه درسی استاندارد در کودکستانهای کشور برطرف شود.
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