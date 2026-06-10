حمیدرضا شیخ‌الاسلام رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در گفتگو با خبرنگار مهر، از ایجاد شفافیت در دریافتی‌های مراکز تحت پوشش خبر داد و گفت: سامانه استعلام شهریه راه‌اندازی شده است و هر خانواده می‌تواند با ورود به این سامانه، میزان دقیق شهریه مصوب کودکستان مورد نظر خود را رویت کند. این اقدام گام مهمی در مسیر نظارت مردمی و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.

وی در خصوص دسترسی نوآموزان در مناطق کم‌برخوردار اظهار داشت: در مناطقی که کودکستان مستقل وجود ندارد، مدارس ضمیمه دولتی را ایجاد کرده‌ایم تا هیچ کودکی از چرخه تعلیم و تربیت خارج نماند. همچنین برای نوآموزانی که به هر دلیلی موفق به ثبت‌نام و گذراندن دوره پیش‌دبستانی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نشده‌اند، دوره آموزشی جبرانی یک‌ماهه‌ای در تابستان پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به استفاده از فضای خالی مدارس در ایام تابستان برای این دوره‌های فشرده، خاطرنشان کرد: سازمان در نظر دارد در مناطق محروم که خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند، کمک‌های مالی ویژه‌ای ارائه دهد تا عدالت آموزشی در دوره پیش‌دبستانی به‌طور کامل محقق شود.