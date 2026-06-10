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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵

شهریه همه کودکستان‌ها قابل استعلام شد

شهریه همه کودکستان‌ها قابل استعلام شد

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از امکان رویت آنلاین شهریه مصوب کودکستان‌ها توسط خانواده‌ها خبر داد.

حمیدرضا شیخ‌الاسلام رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در گفتگو با خبرنگار مهر، از ایجاد شفافیت در دریافتی‌های مراکز تحت پوشش خبر داد و گفت: سامانه استعلام شهریه راه‌اندازی شده است و هر خانواده می‌تواند با ورود به این سامانه، میزان دقیق شهریه مصوب کودکستان مورد نظر خود را رویت کند. این اقدام گام مهمی در مسیر نظارت مردمی و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.

وی در خصوص دسترسی نوآموزان در مناطق کم‌برخوردار اظهار داشت: در مناطقی که کودکستان مستقل وجود ندارد، مدارس ضمیمه دولتی را ایجاد کرده‌ایم تا هیچ کودکی از چرخه تعلیم و تربیت خارج نماند. همچنین برای نوآموزانی که به هر دلیلی موفق به ثبت‌نام و گذراندن دوره پیش‌دبستانی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نشده‌اند، دوره آموزشی جبرانی یک‌ماهه‌ای در تابستان پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به استفاده از فضای خالی مدارس در ایام تابستان برای این دوره‌های فشرده، خاطرنشان کرد: سازمان در نظر دارد در مناطق محروم که خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند، کمک‌های مالی ویژه‌ای ارائه دهد تا عدالت آموزشی در دوره پیش‌دبستانی به‌طور کامل محقق شود.

کد مطلب 6855117

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