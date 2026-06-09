خرید تضمینی گندم در مازندران از ۱۳ هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید استاندار از روند خرید تضمینی گندم اعلام کرد: تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

جعفری افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده، حدود ۱۵۰ هزار تن گندم در مازندران برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی ۳۴ مرکز خرید تضمینی گندم در سراسر استان گفت: تسریع در پرداخت بهای خرید تضمینی گندم، ضمن جلوگیری از ورود واسطه ها و دلالان، موجب تقویت انگیزه تولید و توسعه کشت این محصول راهبردی می شود.

مدیرکل غله مازندران بر ضرورت توسعه زیرساخت های ذخیره سازی در استان تأکید کرد و احداث سیلوی گندم در غرب مازندران و ایجاد مخازن ذخیره سازی روغن دولتی را از نیازهای مهم استان برشمرد.

همچنین مهدی یونسی استاندار مازندران از مرکز خرید تضمینی گندم شهرستان میاندرود بازدید کرد و بر تسریع در ارائه خدمات، تکریم کشاورزان و فراهم سازی شرایط مناسب برای تحویل محصول تأکید کرد.