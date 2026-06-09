  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

خرید تضمینی گندم در مازندران از ۱۳ هزار تن گذشت

خرید تضمینی گندم در مازندران از ۱۳ هزار تن گذشت

ساری- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از خرید بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت پیش بینی می شود مجموع برداشت امسال به ۱۵۰ هزار تن برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید استاندار از روند خرید تضمینی گندم اعلام کرد: تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

جعفری افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده، حدود ۱۵۰ هزار تن گندم در مازندران برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی ۳۴ مرکز خرید تضمینی گندم در سراسر استان گفت: تسریع در پرداخت بهای خرید تضمینی گندم، ضمن جلوگیری از ورود واسطه ها و دلالان، موجب تقویت انگیزه تولید و توسعه کشت این محصول راهبردی می شود.

مدیرکل غله مازندران بر ضرورت توسعه زیرساخت های ذخیره سازی در استان تأکید کرد و احداث سیلوی گندم در غرب مازندران و ایجاد مخازن ذخیره سازی روغن دولتی را از نیازهای مهم استان برشمرد.

همچنین مهدی یونسی استاندار مازندران از مرکز خرید تضمینی گندم شهرستان میاندرود بازدید کرد و بر تسریع در ارائه خدمات، تکریم کشاورزان و فراهم سازی شرایط مناسب برای تحویل محصول تأکید کرد.

کد مطلب 6854992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها