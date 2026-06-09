۲۲ مرکز خرید تضمینی گندم در قزوین آماده تحویل محصول کشاورزان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریریمقدم اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل برداشت گندم، تمامی زیرساختها و تمهیدات لازم برای اجرای عملیات خرید تضمینی این محصول در استان قزوین فراهم شده و مراکز خرید آماده ارائه خدمات به کشاورزان هستند.
وی افزود: در حال حاضر ۲۲ مرکز خرید تضمینی گندم در نقاط مختلف استان تجهیز و آمادهسازی شدهاند و ظرفیت خرید و تحویل بیش از ۲۵۰ هزار تن گندم تولیدی کشاورزان را دارا هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: کارشناسان و مسئولان این سازمان بهصورت مستمر روند آمادهسازی مراکز خرید را رصد و پایش میکنند تا فرآیند تحویل محصول با سرعت، دقت و سهولت بیشتری انجام شود و کشاورزان در زمان مراجعه با مشکلی مواجه نشوند.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از سیلوها و مراکز ذخیرهسازی گندم خاطرنشان کرد: این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت زیرساختها، تجهیزات فنی، امکانات تخلیه و ذخیرهسازی و اطمینان از آمادگی کامل مراکز برای آغاز فصل برداشت انجام شده است.
حریریمقدم خرید تضمینی گندم را یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی دانست و گفت: این اقدام نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان، پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط با همکاری و هماهنگی لازم تلاش میکنند فرآیند خرید محصول کشاورزان با حداکثر رضایتمندی و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان از کشاورزان خواست پس از برداشت محصول، گندم تولیدی خود را به نزدیکترین مرکز خرید تضمینی تحویل دهند و از مراجعه به مراکز غیرمجاز خودداری کنند.
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