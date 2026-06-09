آمادگی رزمی و دفاعی ۹۰ هزار پرسنل شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تهران، سازمان بسیج شهرداری تهران در چارچوب مأموریت‌های ابلاغی قرارگاه «ایران پیروز»، اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های گسترده توان‌افزایی، آموزش و سازماندهی کارکنان شهرداری تهران را آغاز کرد. این برنامه‌ها با هدف ارتقای آمادگی همه‌جانبه بیش از ۹۰ هزار نفر از کارکنان مدیریت شهری در حوزه‌های شناختی، جسمانی، مهارتی و رزمی طراحی و در سطح مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اجرا می شود.

محمدمهدی حسن‌زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، با اشاره به اهمیت آمادگی مستمر سرمایه انسانی در شرایط متغیر و پیچیده امروز، اظهار داشت: سرمایه انسانی بزرگ‌ترین ظرفیت مدیریت شهری است و تقویت آمادگی‌های فردی و جمعی کارکنان، نقش مهمی در افزایش توان خدمت‌رسانی، مدیریت بحران و مقابله با تهدیدات مختلف ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این طرح، ارتقای آمادگی شناختی و بصیرتی کارکنان است، افزود: در شرایطی که دشمنان از ابزارهای رسانه‌ای و جنگ شناختی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی بهره می‌گیرند، افزایش قدرت تحلیل، آگاهی و بصیرت کارکنان از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های قرارگاه «ایران پیروز» به شمار می‌رود.

حسن‌زاده، توسعه آمادگی جسمانی و توان بدنی کارکنان را از دیگر بخش‌های مهم این طرح عنوان کرد و گفت: اجرای برنامه‌های ورزشی، رزمی و آمادگی جسمانی با رویکرد افزایش توان عملیاتی و آمادگی نیروها در شرایط خاص، به صورت هدفمند در دستور کار قرار گرفته است تا کارکنان بتوانند در مأموریت‌های مختلف و شرایط اضطراری، نقش مؤثر و کارآمدی ایفا کنند.

️مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران همچنین از اجرای دوره‌های مهارت‌افزایی تخصصی خبر داد و تصریح کرد: آموزش مهارت‌های امدادی، پدافندی، مدیریت بحران و سایر آموزش‌های کاربردی متناسب با نیازهای روز، بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای سطح آمادگی کارکنان است و این آموزش‌ها به صورت مرحله‌ای در سطح مجموعه شهرداری تهران دنبال خواهد شد.

وی، سازماندهی هدفمند و ایجاد انسجام عملیاتی را از دیگر اهداف این برنامه برشمرد و خاطرنشان کرد: سازمان بسیج شهرداری تهران با بهره‌گیری از ظرفیت گسترده نیروی انسانی مدیریت شهری، فرآیند سازماندهی نیروها در قالب ساختارهای مشخص و مأموریت‌محور را دنبال می‌کند تا در مواقع نیاز، امکان به‌کارگیری سریع، هماهنگ و مؤثر این ظرفیت بزرگ در عرصه‌های خدمت‌رسانی، پشتیبانی و مدیریت بحران فراهم باشد.

حسن زاده در عین حال از ثبت دستاوردهای آموزشی و مهارتی دوره های مذکور در پرونده پرسنلی کارکنان خبر داد و افزود: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب قرارگاه «ایران پیروز» به صورت فراگیر و برای تمامی کارکنان شهرداری تهران اجرا خواهد شد و مشارکت در این دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی، مهارتی، آمادگی جسمانی و سازماندهی، بخشی از فرآیند ارتقای توانمندی نیروی انسانی مدیریت شهری محسوب می‌شود. بر همین اساس، سوابق حضور، میزان مشارکت، موفقیت در دوره‌ها و کسب مهارت‌های تخصصی در پرونده‌های آموزشی و پرسنلی کارکنان ثبت و مستندسازی خواهد شد تا ضمن ایجاد انگیزه برای مشارکت حداکثری، زمینه بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های تخصصی و مدیریتی افراد در مأموریت‌های آینده نیز فراهم شود. این رویکرد علاوه بر ارتقای آمادگی فردی و جمعی کارکنان، به شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم، توانمند و آماده برای ایفای نقش در عرصه‌های خدمت‌رسانی، مدیریت بحران و مأموریت‌های ویژه مدیریت شهری کمک خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق اهداف «ایران پیروز» نیازمند آمادگی مستمر، روحیه جهادی، ارتقای مهارت‌ها و انسجام سازمانی است و سازمان بسیج شهرداری تهران با تمام ظرفیت خود، اجرای این مأموریت مهم را در سطح خانواده بزرگ شهرداری تهران دنبال خواهد کرد.