به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، این آزمایش میتواند جایگزین ارزانتر و کمتهاجمیتری به جای اسکن مغز و نمونهبرداری از نخاع که اکنون برای تشخیص و تعیین میزان پیشرفت بیماری استفاده میشود، باشد.
محققان مدلی را توسعه دادند که تنها از دو شکل پروتئین تاو در خون برای ردیابی پیشرفت آلزایمر استفاده میکند. آنها این مدل را روی بیش از ۱۰۰۰ بیمار، از جمله افرادی که از نظر شناختی بدون اختلال بودند، بیماران مبتلا به اختلال شناختی خفیف، بیماران مبتلا به زوال عقل آلزایمر و افراد مبتلا به سایر بیماریهای عصبی، آزمایش کردند.
نتیجه: مرحلهبندی از طریق مدل خون با دقت اسکنهای مغزی PET مطابقت داشت.
دکتر «رندی دامیکو» مدیر برنامه متاستاز مغز و ستون فقرات جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان نورثول لنوکس هیل در نیویورک، که یافتهها را بررسی کرد، گفت: «اگر دادهها در مطالعات بزرگتر نیز صدق کنند، فکر میکنم واقعاً میتواند دسترسی به آزمایشهای بیولوژیکی آلزایمر را به طرز چشمگیری گسترش دهد، که اتفاق بزرگی است.»
دامیکو گفت: «این آزمایش خون میتواند به پزشکان کمک کند تا آلزایمر را زودتر تشخیص داده و مرحلهبندی کنند- مشابه مرحلهبندی سرطان.»
وی در ادامه افزود: «با مرحلهبندی بهتر، این بدان معناست که میتوان اهداف درمانی را بهتر انتخاب کرد و در واقع ممکن است بتوان از آسیب برگشتناپذیر مغزی جلوگیری کرد یا حداقل انتظار نتایج بهتری داشت.»
مطالعات آینده باید تأیید کنند که آزمایش خون در جمعیتهای بزرگتر و متنوعتر بیمار چقدر خوب عمل میکند.
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