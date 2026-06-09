ساختار «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای، پرونده شکایت علیه سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را مختومه و شکایت مطروح شده را رد کرد.

احسان چیت‌ساز معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای، پرونده شکایت علیه سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را مختومه و شکایت مطروح شده را رد کرد.

وی اظهار کرد: بر اساس دادنامه مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال سند ایجاد این ستاد شده بودند؛ سندی که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب رئیس‌جمهور رسیده بود.

چیت‌ساز ادامه داد: در جریان رسیدگی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که با موافقت رئیس‌جمهور، بندی که ناظر بر اختیارات و نحوه تصمیم‌گیری ستاد بود اصلاح شده و اعتراضات مطروحه بلاموضوع است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده است که با انجام اصلاحات یادشده، ساختار و کارویژه‌های اصلی ستاد دچار تغییر شده و موضوع شکایت اولیه عملاً منتفی شده است. به همین دلیل، دیوان رسیدگی ماهوی به درخواست ابطال را فاقد موضوع دانسته و مستند به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرده است.

ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور یکی از مهم‌ترین سازوکارهای جدید دولت برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در حوزه فضای مجازی، خدمات دیجیتال، پلتفرم‌ها و مدیریت شرایط ویژه در این حوزه محسوب می‌شود. از همین رو، هرگونه تصمیم حقوقی درباره این ستاد با حساسیت زیادی از سوی فعالان اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای اینترنتی و کارشناسان حکمرانی سایبری دنبال می‌شود.