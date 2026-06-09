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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

صدای انفجار در اصفهان و لنجان ناشی از انهدام مهمات بازمانده از جنگ

صدای انفجار در اصفهان و لنجان ناشی از انهدام مهمات بازمانده از جنگ

اصفهان – مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تداوم عملیات انهدام و انفجارهای کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده دوران جنگ رمضان در اصفهان و لنجان طی امروز خبر داد.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز تیم‌های فنی و مهندسی، اقدام به انجام انفجارهای کنترل‌شده جهت انهدام مهمات عمل‌نکرده مرتبط با عملیات رمضان در محدوده شهرستان لنجان کردند.

وی با اشاره به تداوم این عملیات در سایر نقاط استان افزود: مشابه این اقدام، صبح امروز نیز تا ساعت ۱۳ در مناطق جنوب اصفهان و محدوده شهر بهارستان تداوم داشت که بخشی از برنامه روتین ایمن‌سازی منطقه طی روزهای اخیر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه این فرآیند تحت نظارت تیم‌های تخصصی و در محیطی کاملاً ایمن صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: صداهای شنیده شده ناشی از این انفجارهای فنی و کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان عزیز وجود ندارد.

کد مطلب 6855341

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