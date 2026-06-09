محمدرضا تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در سفرهای استانی رئیس‌جمهور و استاندار تهران، از فعالیـت ۸۰ کارگاه شیشه سنتی در ورامین و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۵ هزار نفر در این صنعت خبر داد.

تاجیک در ادامه با تأکید بر جایگاه ویژه ورامین در حوزه صنایع دستی به خصوص شیشه و آبگینه اظهار داشت: موضوع صنایع دستی به ویژه شیشه در سفر رئیس‌جمهور به شهرستان ورامین، سفرهای متعدد استاندار تهران و همچنین سفرهای معاون صنایع دستی کشور به طور جدی پیگیری شده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰ کارگاه و کارخانه فعال شیشه سنتی در سطح شهرستان ورامین مشغول به فعالیت هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۵ هزار نفر اشتغال‌زایی کرده‌اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین تصریح کرد: این اداره بر اساس وظایف ذاتی خود همواره پیگیر مسائل و مشکلات فعالان این حوزه از جمله تأمین مواد اولیه و صدور مجوزهای قانونی بوده و در چهار سال اخیر موفقیت‌های قابل توجهی در این زمینه کسب کرده است.

تاجیک با اشاره به دستاوردهای صورت‌گرفته گفت: با همکاری استانداری تهران، فرمانداری ویژه ورامین و اداره صنعت، معدن و تجارت، موفق به جذب تسهیلات کارگاهی برای صنعت شیشه و آبگینه شدیم، امسال نیز تسهیلات خوبی به این کارگاه‌ها پرداخت شده است.

وی در خصوص تأثیر شرایط اقتصادی بر صنعت شیشه ورامین اظهار داشت: خوشبختانه کارگاه‌های ما در شرایط جنگی (تحریم‌ها) به صورت مستقیم آسیب ندیدند، اما اختلال در مسیرهای صادراتی و تأمین مواد اولیه و همچنین مشکلات نقدینگی، به صورت غیرمستقیم بر فعالیت آنها تأثیر گذاشته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین خاطرنشان کرد: در حال حاضر با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، مشکلات این بخش احصا شده و از طریق مراجع بالادستی در حال پیگیری است تا بتوانیم گامی مؤثر برای رفع موانع پیش روی بیش از ۵ هزار فعال حوزه شیشه و آبگینه برداریم.