۱۵۴ فرصت شغلی جدید صنایع دستی و گردشگری در ورامین ایجاد شد

محمدرضا تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت ۱۵۴ شغل در حوزههای گردشگری و صنایع دستی خبر داد و گفت: این اداره همچون سه سال گذشته موفق به تحقق صددرصدی تعهد اشتغال خود در سامانه رصد اشتغال سال ۱۴۰۴ شد.
تاجیک با بیان اینکه این موفقیت نتیجه برنامهریزی منسجم، پیگیری مستمر و تعامل مؤثر با سرمایهگذاران و فعالان حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، تصریح کرد: بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای بومی شهرستان نقش مهمی در این دستاورد داشته است.
وی افزود: سامانه رصد با هدف ثبت، پایش و ردیابی دقیق اشتغال واقعی و پایدار طراحی شده و تحقق کامل تعهدات ثبتشده در این سامانه، نشاندهنده اثربخشی اقدامات اجرایی در حوزه اشتغال است.
تاجیک تأکید کرد: اداره میراث فرهنگی ورامین با تمرکز بر حمایت از کارآفرینان، هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی، توسعه اشتغال پایدار، افزایش سطح معیشت جامعه محلی و تحقق اهداف کلان توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان را با جدیت دنبال خواهد کرد.
