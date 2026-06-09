نمایندگان بسکتبال گچساران و رفسنجان لیگ برتری شدند 

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ حرفه ای بسکتبال - یادواره «امام شهید و شهدای جنگ رمضان» امروز (سه شنبه ۱۹ خرداد) در گچساران و رفسنجان برگزار شد و طی آن دو تیم نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان موفق به شکست حریفان شان شدند.

در دیدارهای رفت این مرحله دو تیم نفت و گاز گچساران و گل گهرسیرجان به تساوی رضایت دادند و مس رفسنجان هم در دیدار خانگی موفق به شکست حریفش شد.

نتایج دیدارهای رفت و برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ حرفه ای بسکتبال - یادواره «امام شهید و شهدای جنگ رمضان» به این شرح است:

دیدارهای رفت (یکشنبه ۱۷ خرداد)

*نفت و گاز گچساران ٧١ - گل گهر سیرجان ٧١

* مس رفسنجان ٧٩ - نیروی زمینی تهران ٦٨

دیدارهای برگشت (سه شنبه ۱۹ خرداد)

* نفت و گاز گچساران ٩٠ - گل گهر سیرجان ٨٤

* مس رفسنجان ٩٣ - نیروی زمینی تهران ٧٣

بدین ترتیب و با توجه به نتایج به دست آمده در دیدارهای رفت و برگشت، دو تیم نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان با صعود به فینال لیگ حرفه ای بسکتبال، سهمیه حضور در فصل جدید لیگ برتر را کسب کردند.