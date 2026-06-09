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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

نمایندگان بسکتبال گچساران و رفسنجان لیگ برتری شدند 

نمایندگان بسکتبال گچساران و رفسنجان لیگ برتری شدند 

تیم های نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان با صعود به فینال رقابت های لیگ حرفه ای بسکتبال، جواز حضور در فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور را هم کسب کردند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ حرفه ای بسکتبال - یادواره «امام شهید و شهدای جنگ رمضان» امروز (سه شنبه ۱۹ خرداد) در گچساران و رفسنجان برگزار شد و طی آن دو تیم نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان موفق به شکست حریفان شان شدند.

در دیدارهای رفت این مرحله دو تیم نفت و گاز گچساران و گل گهرسیرجان به تساوی رضایت دادند و مس رفسنجان هم در دیدار خانگی موفق به شکست حریفش شد.

نتایج دیدارهای رفت و برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ حرفه ای بسکتبال - یادواره «امام شهید و شهدای جنگ رمضان» به این شرح است:

دیدارهای رفت (یکشنبه ۱۷ خرداد)

*نفت و گاز گچساران ٧١ - گل گهر سیرجان ٧١

* مس رفسنجان ٧٩ - نیروی زمینی تهران ٦٨

دیدارهای برگشت (سه شنبه ۱۹ خرداد)

* نفت و گاز گچساران ٩٠ - گل گهر سیرجان ٨٤

* مس رفسنجان ٩٣ - نیروی زمینی تهران ٧٣

بدین ترتیب و با توجه به نتایج به دست آمده در دیدارهای رفت و برگشت، دو تیم نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان با صعود به فینال لیگ حرفه ای بسکتبال، سهمیه حضور در فصل جدید لیگ برتر را کسب کردند.

کد مطلب 6855476

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