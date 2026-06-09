به گزارش خبرنگار مهر، واحد تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد روز سه شنبه با همکاری دستگاههای اجرایی از جمله اداره غله، اداره صمت، بخشداری، شورای شهر و نیروی انتظامی، اقدام به اجرای دو اکیپ گشت مشترک در سطح شهرستان کرد.
بازرسی از واحدهای مرغفروشی و نانوایی در بروجرد، اشترینان و ونایی
در این بازدیدها، واحدهای مرغفروشی و نانواییهای سطح شهر بروجرد، اشترینان و ونایی مورد بازرسی قرار گرفتند و کارشناسان ضمن بررسی نحوه عرضه محصولات، بر رعایت ضوابط بهداشتی و نرخهای مصوب تأکید کردند.
همچنین یکی از اکیپها به بررسی شکایات مردمی ثبتشده در سامانه ۱۲۴ در سطح شهر بروجرد پرداخت و موارد مطروحه را به صورت میدانی پیگیری کرد.
۱۶ مورد بازرسی و ابلاغ تذکرات لازم به متصدیان واحدها
در مجموع ۱۶ مورد بازرسی انجام و در برخی موارد تذکرات لازم در خصوص رعایت ضوابط و تکالیف صنفی به متصدیان واحدها ابلاغ شد.
مسئولان نظارتی تأکید کردند که با واحدهای متخلف پس از اخطارهای لازم، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
تداوم گشتهای مشترک نظارتی تا عادی شدن کامل شرایط بازار
مسئولان امر خاطرنشان کردند: گشتهای مشترک نظارتی تا عادی شدن کامل شرایط بازار و اطمینان از رعایت حقوق مصرفکنندگان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و شهروندان میتوانند هرگونه تخلف صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
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