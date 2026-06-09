سردار جوانی: اتحاد ملت ایران معادلات قدرت جهان را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی شامگاه سهشنبه در یکصد و یکمین شب تجمع مردمی در یاسوج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری، اظهار کرد: حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی همواره ماندگار بوده اما اقدام شجاعانه آنان در مقابله با تجاوز دشمن، حماسهای کمنظیر را در تاریخ ثبت کرد.
وی با اشاره به مقاومت مردم استان در برابر تجاوزات دشمن افزود: مردم این دیار با هر آنچه در اختیار داشتند، بدون هراس و با صلابت در برابر دشمن ایستادند و این رشادت، جهانیان را شگفتزده کرد.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم حاضر در اجتماع گفت: قدر لحظهلحظه این حضور را بدانید، شما امروز مجاهدان راه خدا هستید و باید این حضور و روحیه جهادی را تا هر زمان که لازم باشد حفظ کنید و دیگران را نیز به این میدان دعوت کنید.
وی تصریح کرد: آنچه ملت ایران در این مقطع تاریخی رقم زد، نمونهای در تاریخ ندارد؛ مردم با حضور در خیابانها و حمایت از رزمندگان، پشتوانه میدان نبرد شدند و همین همراهی، زمینهساز پیروزی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.
سردار جوانی ادامه داد: دشمنان تصور میکردند با آغاز جنگ، ایران را تجزیه کرده و توان دفاعی کشور را از بین میبرند، اما با اراده و ایستادگی ملت ایران مواجه شدند و شکست خوردند.
وی با بیان اینکه «ترامپ جنگ را با محاسباتی غلط آغاز کرد»، گفت: رئیسجمهور آمریکا گمان میکرد با اتکا به ناوهای جنگی، جنگندههای پیشرفته و نیروهای نظامی خود میتواند در مدت کوتاهی به اهدافش برسد، اما شناختی از ملت ایران نداشت.
معاون سیاسی سپاه افزود: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی سالها پیش ملت ایران را به دشمن معرفی کرده و گفته بود که این ملت، ملت امام حسین (ع) و شهادت است و اگر جنگی آغاز شود، پایان آن را ملت ایران رقم خواهد زد.
وی با تأکید بر اینکه «سلاح اصلی ملت ایران ایمان و توکل به خداوند است»، اظهار داشت: ملتی که شعارش «اللهاکبر» باشد و به وعدههای الهی ایمان داشته باشد، شکستناپذیر است و خداوند پیروزی چنین ملتی را تضمین کرده است.
سردار جوانی تصریح کرد: نتیجه این جنگ، نه تنها تضعیف ایران نبود، بلکه موجب ارتقای جایگاه کشور در نظام بینالملل شد و امروز ایران به عنوان یکی از مراکز مهم قدرت در جهان شناخته میشود.
وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت «ایران قوی» گفت: جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با تکیه بر توان داخلی و تقویت بنیه دفاعی، خود را برای مقابله با تهدیدات آماده کرده و دشمنان در جریان جنگ اخیر بخشی از این اقتدار را مشاهده کردند.
معاون سیاسی سپاه با گرامیداشت یاد فرماندهان شهید، به ویژه شهید سپهبد حسین سلامی، اظهار کرد: این شهید والامقام پیش از آغاز جنگ تأکید داشت که دشمنان ناگزیر به رویارویی با ملت ایران خواهند شد، اما این جنگ، زمینهساز ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی خواهد بود.
وی وحدت و انسجام ملی را مهمترین مؤلفه قدرت کشور دانست و افزود: مردم ایران با حضور آگاهانه خود، سرمایهای بزرگ برای کشور ایجاد کردهاند و دشمن نیز امروز بیش از هر چیز، به دنبال شکستن این اتحاد و ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان است.
سردار جوانی با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه بیان کرد: همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد»، امروز نیز همه باید حول محور رهبری و در مسیر حفظ منافع ملی و عزت ایران اسلامی حرکت کنند.
وی گفت: اگر اتحاد و انسجام کنونی حفظ شود، بدون تردید آینده از آن ملت ایران خواهد بود و جمهوری اسلامی با قدرت بیشتری مسیر پیشرفت و تحقق آرمانهای خود را ادامه خواهد داد.
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