  1. استانها
  2. قم
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۵

وزارت ارتباطات نحوه بازگشت مبالغ کاربران اینترنت پرو را بررسی می‌کند

وزارت ارتباطات نحوه بازگشت مبالغ کاربران اینترنت پرو را بررسی می‌کند

قم- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی راهکارهای جبران هزینه کاربران اینترنت پرو خبر داد و گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص مأمور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه سفر خود به قم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مأمور شده است، موضوع اینترنت پرو را با رویکرد حمایت از حقوق کاربران به صورت ویژه پیگیری و ارزیابی کند.

وی گفت: این سازمان ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع، راهکارهای لازم برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را تدوین و برای اجرا ارائه خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: یکی از محورهای در دست بررسی، پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی برای کاربران است که می‌تواند در قالب جایگزینی ترافیک مصرفی یا سایر روش‌های حمایتی اجرایی شود.

هاشمی اظهار کرد: موضوع بازگشت مبالغ دریافت‌شده نیز در دستور کار قرار گرفته است و تصمیمات نهایی پس از تکمیل ارزیابی‌ها اتخاذ و جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

کد مطلب 6855694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها