به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی شامگاه سهشنبه در حاشیه سفر خود به قم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مأمور شده است، موضوع اینترنت پرو را با رویکرد حمایت از حقوق کاربران به صورت ویژه پیگیری و ارزیابی کند.
وی گفت: این سازمان ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع، راهکارهای لازم برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان را تدوین و برای اجرا ارائه خواهد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: یکی از محورهای در دست بررسی، پیشبینی سازوکارهای جبرانی برای کاربران است که میتواند در قالب جایگزینی ترافیک مصرفی یا سایر روشهای حمایتی اجرایی شود.
هاشمی اظهار کرد: موضوع بازگشت مبالغ دریافتشده نیز در دستور کار قرار گرفته است و تصمیمات نهایی پس از تکمیل ارزیابیها اتخاذ و جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
قم- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی راهکارهای جبران هزینه کاربران اینترنت پرو خبر داد و گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص مأمور شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی شامگاه سهشنبه در حاشیه سفر خود به قم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مأمور شده است، موضوع اینترنت پرو را با رویکرد حمایت از حقوق کاربران به صورت ویژه پیگیری و ارزیابی کند.
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