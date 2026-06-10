به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه سفر خود به قم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مأمور شده است، موضوع اینترنت پرو را با رویکرد حمایت از حقوق کاربران به صورت ویژه پیگیری و ارزیابی کند.



وی گفت: این سازمان ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع، راهکارهای لازم برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را تدوین و برای اجرا ارائه خواهد کرد.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: یکی از محورهای در دست بررسی، پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی برای کاربران است که می‌تواند در قالب جایگزینی ترافیک مصرفی یا سایر روش‌های حمایتی اجرایی شود.



هاشمی اظهار کرد: موضوع بازگشت مبالغ دریافت‌شده نیز در دستور کار قرار گرفته است و تصمیمات نهایی پس از تکمیل ارزیابی‌ها اتخاذ و جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.