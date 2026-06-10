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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۸

مهدوی: پرونده پیچیده ملکی در کامیاران با صلح و سازش مختومه شد

مهدوی: پرونده پیچیده ملکی در کامیاران با صلح و سازش مختومه شد

کامیاران- رئیس دادگستری کامیاران از مختومه شدن یک پرونده پیچیده ملکی از طریق صلح و سازش خبر داد و گفت: حل‌ این اختلاف از بروز مشکلات حقوقی برای ۲۰ خانوار ساکن در این املاک جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مهدوی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: پرونده‌ای با موضوع ابطال چهار فقره سند رسمی مالکیت شش‌دانگ املاک، در پی اختلاف میان مالک اصلی و تعاونی مسکن کارکنان ثبت اسناد و املاک کامیاران در جریان رسیدگی قرار داشت.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و آثار حقوقی و اجتماعی ناشی از آن، در صورت ابطال اسناد مورد اختلاف، احتمال ابطال سند مادر این املاک نیز وجود داشت که می‌توانست مشکلات و دغدغه‌های فراوانی را برای حدود ۲۰ خانوار ساکن در این واحدها به دنبال داشته باشد.

رئیس دادگستری شهرستان کامیاران با اشاره به رویکرد صلح‌محور دستگاه قضایی، بیان کرد: با تلاش‌های انجام‌شده در شعبه دوم صلح شهرستان، زمینه گفت‌وگو و تفاهم میان طرفین فراهم شد و در نهایت این اختلاف از طریق سازش و توافق خاتمه یافت.

مهدوی نقش شعبه دوم صلح شهرستان در دستیابی به این نتیجه را مؤثر دانست و گفت: اقدامات صورت‌گرفته از سوی قاضی و عوامل این شعبه در ایجاد بستر تفاهم و جلب رضایت طرفین، نقش مهمی در حل این پرونده داشت.

وی تأکید کرد: نتیجه این سازش، حفظ حقوق شهروندان، جلوگیری از شکل‌گیری مشکلات حقوقی و اجتماعی گسترده و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی بوده است.

رئیس دادگستری شهرستان کامیاران در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم، نهادهای مرتبط و تلاش مجموعه قضایی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی صلح و سازش برای حل اختلافات بیش از پیش گسترش یابد.

کد مطلب 6855828

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