مهدوی: پرونده پیچیده ملکی در کامیاران با صلح و سازش مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مهدوی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: پروندهای با موضوع ابطال چهار فقره سند رسمی مالکیت ششدانگ املاک، در پی اختلاف میان مالک اصلی و تعاونی مسکن کارکنان ثبت اسناد و املاک کامیاران در جریان رسیدگی قرار داشت.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و آثار حقوقی و اجتماعی ناشی از آن، در صورت ابطال اسناد مورد اختلاف، احتمال ابطال سند مادر این املاک نیز وجود داشت که میتوانست مشکلات و دغدغههای فراوانی را برای حدود ۲۰ خانوار ساکن در این واحدها به دنبال داشته باشد.
رئیس دادگستری شهرستان کامیاران با اشاره به رویکرد صلحمحور دستگاه قضایی، بیان کرد: با تلاشهای انجامشده در شعبه دوم صلح شهرستان، زمینه گفتوگو و تفاهم میان طرفین فراهم شد و در نهایت این اختلاف از طریق سازش و توافق خاتمه یافت.
مهدوی نقش شعبه دوم صلح شهرستان در دستیابی به این نتیجه را مؤثر دانست و گفت: اقدامات صورتگرفته از سوی قاضی و عوامل این شعبه در ایجاد بستر تفاهم و جلب رضایت طرفین، نقش مهمی در حل این پرونده داشت.
وی تأکید کرد: نتیجه این سازش، حفظ حقوق شهروندان، جلوگیری از شکلگیری مشکلات حقوقی و اجتماعی گسترده و پیشگیری از تشکیل پروندههای متعدد قضایی بوده است.
رئیس دادگستری شهرستان کامیاران در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم، نهادهای مرتبط و تلاش مجموعه قضایی، استفاده از ظرفیتهای قانونی صلح و سازش برای حل اختلافات بیش از پیش گسترش یابد.
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