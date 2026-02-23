پرونده تقسیم ترکه ۱۵۰ میلیاردی در کامیاران با صلح و سازش مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون حل اختلاف دادگستری کردستان ظهر دوشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: یک پرونده مالی با موضوع تقسیم ترکه به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان با تلاش و همت صلح‌یاران ستاد صبر شهرستان کامیاران و پیگیری‌های مستمر رئیس حوزه قضایی این شهرستان به صلح و سازش ختم شد.

بهادر اسدی افزود: این پرونده به دلیل اختلافات میان وراث، از پیچیدگی‌های حقوقی و حساسیت‌های خانوادگی ویژه‌ای برخوردار بود و طی ماه‌های گذشته در جریان رسیدگی قرار داشت.

وی ادامه داد: در جریان رسیدگی، وراث با مراجعه به ستاد صبر شهرستان، خواستار ورود صلح‌یاران به موضوع شدند و با برگزاری جلسات متعدد گفت‌وگو، هم‌اندیشی و میانجی‌گری، زمینه تفاهم میان طرفین فراهم شد.

اسدی بیان کرد: در نهایت با تلاش‌های صلح‌یاران و همراهی وراث، ماترک متوفی با ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان از طریق تنظیم و امضای توافق‌نامه رسمی تقسیم شد و پرونده بدون نیاز به ادامه روند قضایی مختومه شد.

معاون حل اختلاف دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: شهرستان کامیاران از مناطق فعال استان در حوزه صلح و سازش به شمار می‌رود و فعالیت مستمر صلح‌یاران در این شهرستان نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها، تسریع در رسیدگی و تقویت فرهنگ مصالحه در جامعه داشته است.