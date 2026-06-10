به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فارسی نژاد با اشاره به آمار ثبتشده در مراکز پزشکی قانونی لرستان، اظهار داشت: تعداد فوتیهای حوادث رانندگی در حریم شهری استان در سال ۱۴۰۴، ۶۳ نفر بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته و همچنان ثابت باقیمانده است.
وی افزود: در بخش حوادث رانندگی جادههای برونشهری و روستایی، تعداد جانباختگان در سال ۱۴۰۴ به ۳۹۹ نفر رسیده است، این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۲۲ نفر در این حوادث جان خود را ازدستداده بودند.
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان، تصریح کرد: مقایسه آمار دو سال اخیر نشان میدهد تعداد فوتیهای حوادث رانندگی در محورهای برونشهری و روستایی استان ۲۳ نفر کاهشیافته که بیانگر کاهش ۵.۵ درصدی تلفات در این بخش است.
فارسی نژاد این کاهش را نتیجه مجموعهای از اقدامات در حوزه ارتقای ایمنی راهها، افزایش نظارتهای ترافیکی، آگاهیبخشی عمومی و همکاری دستگاههای مسئول دانست و بر استمرار برنامههای پیشگیرانه برای کاهش بیشتر تلفات جادهای تأکید کرد.
وی تصریح کرد: حفظ این روند کاهشی نیازمند مشارکت جدی تمامی دستگاههای اجرایی، رانندگان و کاربران جادهای در رعایت قوانین و اصول ایمنی است.
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