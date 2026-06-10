محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشههای پیشیابی و دادههای هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان قم امروز صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، مهمترین پدیده جوی در سطح استان خواهد بود.
وی افزود: سرعت وزش باد در ساعات مختلف روز تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود که از سمت شرق میوزد و در برخی مناطق موجب ایجاد غبار محلی و کاهش نسبی دید افقی میشود.
کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: بر اساس پیشبینیهای انجام شده، بیشینه دمای هوای قم در روز جاری به ۳۹ درجه سانتیگراد میرسد و کمینه دما نیز حدود ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی ادامه داد: شرایط جوی استان در روز آینده نیز تغییر قابل توجهی نخواهد داشت و آسمان همچنان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی پیشبینی میشود.
افزایش دمای هوا در روز آینده
ترابیان با اشاره به روند دمایی استان گفت: بررسی مدلهای هواشناسی نشان میدهد که دمای هوا در روز آینده اندکی افزایش خواهد یافت و بیشینه دما به ۴۰ درجه سانتیگراد میرسد.
وی افزود: کمینه دمای هوای قم نیز برای فردا پنجشنبه ۲۲ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
کارشناس هواشناسی استان قم خاطرنشان کرد: وزش باد با سرعت ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت همچنان در سطح استان ادامه خواهد داشت و در برخی ساعات سبب شکلگیری غبار محلی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی، طی دو روز آینده پایداری نسبی جو در استان حاکم خواهد بود و پدیده غالب، وزش باد شرقی همراه با غبار محلی خواهد بود.
پلنگدره خنکترین و جمکران گرمترین نقطه استان
ترابیان در ادامه به آمار ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی استان اشاره کرد و گفت: بررسی دادههای شبانهروز گذشته نشان میدهد که مناطق مختلف استان شرایط دمایی متفاوتی را تجربه کردهاند.
وی افزود: منطقه پلنگدره با ثبت دمای ۱۶.۷ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان در ساعات بامدادی بوده است.
کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: در مقابل، منطقه جمکران با ثبت دمای ۳۹.۳ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان در ساعات بعدازظهر گزارش شده است.
وی یادآور شد: دادههای ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی از تداوم استقرار هوای گرم در سطح استان حکایت دارد و این شرایط در روزهای پیش رو نیز ادامه خواهد داشت.
قم- کارشناس هواشناسی استان قم از تداوم وزش باد همراه با غبار محلی در سطح استان خبر داد و گفت: دمای هوا طی روز آینده به ۴۰ درجه نیز خواهد رسید.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشههای پیشیابی و دادههای هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان قم امروز صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، مهمترین پدیده جوی در سطح استان خواهد بود.
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