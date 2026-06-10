روند افزایش دما در گلستان تا پایان هفته ادامه دارد

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، تا پایان هفته شرایط جوی در بیشتر ساعات روز نسبتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر و شب به دلیل شرایط فصلی و محلی، افزایش ابر در سطح استان رخ میدهد و در برخی مناطق بهویژه نواحی کوهستانی و کوهپایهای، احتمال وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: روند افزایش دما تا پایان هفته ادامه دارد و شاهد گرمتر شدن تدریجی هوا در سطح استان خواهیم بود.
جعفری همچنین به ثبت کمینه و بیشینه دمای امروز اشاره کرد و گفت: صبح امروز گرگان با ۲۰ درجه سانتیگراد بهعنوان خنکترین شهر استان ثبت شد.
وی ادامه داد: در مقابل، شهرستان آققلا با ثبت دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان در روز جاری بوده است.
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