هوای گرم تا اواسط هفته آینده در کرمانشاه ماندگار است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر پایه آخرین الگوهای پیشیابی، شرایط پایدار جوی همچنان بر منطقه حاکم خواهد بود و این وضعیت تا روز سهشنبه هفته آینده در سطح استان تداوم دارد.
وی افزود: در این بازه زمانی، مهمترین پدیده جوی مورد انتظار، ماندگاری هوای گرم همراه با افزایش تدریجی میانگین دما در نقاط مختلف استان است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد روند افزایش دما طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت و شهروندان باید خود را برای تداوم گرمای هوا آماده کنند.
زورآوند با اشاره به دماهای پیشبینی شده، گفت: از امروز جمعه تا سهشنبه، بیشینه دمای هوا در مناطق معتدل استان به طور غالب بین ۳۷ تا ۴۰ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در مناطق گرمسیر استان، دمای هوا طی این مدت به طور معمول بین ۴۳ تا ۴۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود که بیانگر تداوم استقرار هوای گرم در استان است.
کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم شرایط پایدار جوی و ماندگاری هوای گرم در استان تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: دمای هوا در مناطق گرمسیر به ۴۶ درجه سانتیگراد میرسد.
علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر پایه آخرین الگوهای پیشیابی، شرایط پایدار جوی همچنان بر منطقه حاکم خواهد بود و این وضعیت تا روز سهشنبه هفته آینده در سطح استان تداوم دارد.
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