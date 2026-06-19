هوای گرم تا اواسط هفته آینده در کرمانشاه ماندگار است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر پایه آخرین الگوهای پیش‌یابی، شرایط پایدار جوی همچنان بر منطقه حاکم خواهد بود و این وضعیت تا روز سه‌شنبه هفته آینده در سطح استان تداوم دارد.



وی افزود: در این بازه زمانی، مهم‌ترین پدیده جوی مورد انتظار، ماندگاری هوای گرم همراه با افزایش تدریجی میانگین دما در نقاط مختلف استان است.



مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد روند افزایش دما طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت و شهروندان باید خود را برای تداوم گرمای هوا آماده کنند.



زورآوند با اشاره به دماهای پیش‌بینی شده، گفت: از امروز جمعه تا سه‌شنبه، بیشینه دمای هوا در مناطق معتدل استان به طور غالب بین ۳۷ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.



وی خاطرنشان کرد: همچنین در مناطق گرمسیر استان، دمای هوا طی این مدت به طور معمول بین ۴۳ تا ۴۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود که بیانگر تداوم استقرار هوای گرم در استان است.