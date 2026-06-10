پورذهبی: شهدای کردستان نماد وحدت اقوام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان در سنندج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: سلام و درود به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه حاضران در این مراسم عرض می‌کنم و از حضور ارزشمند میهمانان ویژه از جمله حضرت آیت‌الله بوشهری و همراهان ایشان قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه برگزاری این مراسم در کردستان مایه افتخار است، افزود: از حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی صمیمانه تشکر می‌کنم.

تنوع شهدای کردستان در عرصه‌های مختلف نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به ویژگی‌های شهدای این استان گفت: شهدای کردستان از شهرها، قومیت‌ها و اقشار مختلف هستند و در میان آنان نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام امام زمان (عج) و سایر اقشار دیده می‌شود.

وی افزود: این تنوع تنها محدود به افراد نیست، بلکه در نوع شهادت و صحنه‌های ایثار نیز نمود دارد؛ از مناطق عملیاتی تا حوادث مختلف، شهدای این استان در صحنه‌های گوناگون تقدیم انقلاب اسلامی شده‌اند.

کردستان؛ سرزمین ایستادگی همه‌جانبه

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به نقش مردم استان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: مردم کردستان از همه اقشار و با هر گرایش و جایگاهی، در کنار نظام اسلامی ایستادند و این ایستادگی امروز به افتخاری بزرگ برای کشور تبدیل شده است.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح افزود: ارتش، سپاه، فراجا، مرزبانی و سربازان گمنام امام زمان (عج) در سخت‌ترین شرایط، در مناطق مرزی و صعب‌العبور با کمترین امکانات از امنیت کشور دفاع کردند و امروز همه ما مدیون این فداکاری‌ها هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان با تأکید بر نقش روحانیت و سایر اقشار در دفاع از انقلاب اسلامی گفت: روحانیت، ائمه جمعه و فعالان اجتماعی در کنار دیگر اقشار، نقش مهمی در پشتیبانی از انقلاب و حفظ ارزش‌های آن ایفا کرده‌اند و باید این مجاهدت‌ها برای نسل‌های آینده تبیین شود.