طرح ضربتی پلیس گالیکش؛ ۱۰ متهم تحت تعقیب دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا کهساری اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با افراد تحت تعقیب، طرح ویژه شناسایی و دستگیری این افراد در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مراجع قضایی، موفق شدند محل اختفای متهمان را شناسایی کرده و در عملیات‌های جداگانه، ۱۰ نفر از افراد تحت تعقیب را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی گالیکش با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان خاطرنشان کرد: افراد دستگیر شده پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کهساری با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در تأمین امنیت، از شهروندان خواست هرگونه اخبار، اطلاعات و موارد مشکوک را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا زمینه ارتقای امنیت و آرامش جامعه بیش از پیش فراهم شود.