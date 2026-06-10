https://mehrnews.com/x3chC2 ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰ کد مطلب 6856276 استانها کردستان استانها کردستان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰ آئین تجلیل از خانواده شهدای جنگ رمضان در سنندج سنندج- آئین تجلیل از خانواده شهدای جنگ رمضان با حضور جمعی از مسئولان استانی و خانواده معظم شهدا در سنندج برگزار شد. دریافت 32 MB کد مطلب 6856276 کپی شد مطالب مرتبط حجتالاسلام بوشهری: تکریم خانواده شهدا وظیفهای دینی و انسانی است پورذهبی: شهدای کردستان نماد وحدت اقوام هستند لهونی: امنیت پایدار کردستان مرهون ایثار شهدا و مجاهدت نیروهای مسلح است رستمی: ایثار و وفاداری مردم کردستان در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار است برچسبها سنندج جنگ رمضان یادواره شهدا
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