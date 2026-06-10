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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

آئین تجلیل از خانواده شهدای جنگ رمضان در سنندج

آئین تجلیل از خانواده شهدای جنگ رمضان در سنندج

سنندج- آئین تجلیل از خانواده شهدای جنگ رمضان با حضور جمعی از مسئولان استانی و خانواده معظم شهدا در سنندج برگزار شد.

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کد مطلب 6856276

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