به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فرجی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی از ابلاغ «تقویم آموزش مهارتی بهرهبرداران کشاورزی سال ۱۴۰۵» خبر داد و اظهار کرد: تحول در بخش کشاورزی بدون ارتقای دانش، مهارت و توانمندسازی بهرهبرداران امکانپذیر نیست. بر همین اساس، تقویم ملی آموزشهای مهارتی با هدف تحقق برنامه هفتم پیشرفت، اجرای الگوی کشت و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است.
وی افزود: این برنامه راهبردی توسط دفتر آموزش بهرهبرداران مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی تدوین شده و نظارت بر حسن اجرای آن نیز بر عهده این دفتر خواهد بود. در طراحی این تقویم آموزشی تلاش شده است آموزشها از قالبهای سنتی فاصله گرفته و به سمت آموزشهای کاربردی، مهارتی و مزرعهمحور هدایت شوند تا بهرهبرداران بتوانند دانش روز را مستقیماً در فرآیند تولید به کار گیرند.
رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به گستره اجرای این برنامه گفت: در سال ۱۴۰۵ تعداد ۴۴۱ هزار و ۹۶۳ بهرهبردار کشاورزی در قالب بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر-روز آموزش تخصصی در ۱۱ زیربخش مختلف کشاورزی تحت آموزش قرار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: دورههای آموزشی بهصورت حضوری، کاربردی و مزرعهمحور برگزار میشود و در اجرای آن از ظرفیتهای محلی، تشکلهای کشاورزی، تعاونیها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سایر نهادهای تخصصی بهره گرفته خواهد شد تا دسترسی بهرهبرداران به دانش و فناوریهای نوین تسهیل شود.
فرجی با تأکید بر نقش آموزش در تحقق الگوی کشت و افزایش بهرهوری اظهار کرد: این برنامه نشاندهنده عزم جدی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تات برای کاهش فاصله میان دانش فنی و عملکرد واقعی در مزارع است. اجرای اثربخش این تقویم آموزشی میتواند زمینهساز افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات، بهبود مدیریت منابع و ارتقای درآمد و سودآوری بهرهبرداران بخش کشاورزی شود.
معاون سازمان تات در پایان ابراز امیدواری کرد، با اجرای این برنامه ملی، گامهای مؤثری در مسیر توسعه کشاورزی دانشبنیان، توانمندسازی بهرهبرداران و تحقق امنیت غذایی پایدار کشور برداشته شود.
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