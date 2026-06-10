به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم پیرزادیان، جانشین یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: علاوهبر تیمهای تخصصی اطفای حریق، سامانههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ برای دریافت گزارشهای مردمی فعال هستند و شهروندان میتوانند هرگونه آتشسوزی یا تخلف در عرصههای طبیعی را اطلاعرسانی کنند.
وی افزود: برای ۴۸۴ شهرستان کشور بیش از ۵۰۰ هزار نفر همیار طبیعت ساماندهی شدهاند تا در کنار نیروهای دولتی، در پیشگیری و مقابله با آتشسوزیها مشارکت داشته باشند.
پیرزادیان گفت: تیمهای واکنش سریع در شهرستانها، بخشها و دهیاریها پیشبینی شده و آموزش دهیاران، اجرای مانورهای اطفای حریق و طرح «هر دهیاری یک جنگلبان» از مهمترین برنامههای پیشگیرانه امسال است.
وی تاکید کرد: با توجه به تفاهمنامه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور، دهیاریها به عنوان نزدیکترین نمایندگان دولت در مناطق روستایی نقش مهمی در مدیریت اولیه حریقها بر عهده خواهند داشت و با تجهیزات و آموزشهای لازم پشتیبانی میشوند.
۶۶۰ پاسگاه حفاظتی و ۵۷ درصد عرصههای بحرانی
جانشین یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: اکنون ۶۶۰ پاسگاه حفاظتی در سطح کشور به تجهیزات اولیه اطفای حریق مجهز هستند و در برخی دهیاریها نیز پایگاههای مشارکتی اطفای حریق ایجاد شده تا امکان واکنش سریع در زمان وقوع حادثه فراهم باشد.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده درباره کانونهای بحران آتشسوزی گفت: بر اساس پهنهبندی انجام شده، حدود ۵۷ درصد عرصههای منابع طبیعی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند و مناطق زاگرس و سپس جنگلهای شمال، بیشترین خطر آتشسوزی را دارند.
پیرزادیان اظهار کرد: بررسی آمارهای ۲۵ سال گذشته نشان میدهد ۹۵ درصد آتشسوزیهای منابع طبیعی منشا انسانی دارد که بیش از ۹۰ درصد آنها بر اثر سهلانگاری و بیاحتیاطی رخ میدهد و تنها بخش اندکی عمدی است.
وی افزود: سازمان منابع طبیعی پیگیر تامین اعتبارات لازم برای تجهیز یگان حفاظت است و طرح خرید تجهیزات تخصصی اطفای حریق به مراجع ذیربط ارائه شده تا توان عملیاتی نیروهای حفاظتی در سراسر کشور افزایش یابد.
جانشین یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از تشکیل جلسات مدیریت بحران در تمامی استانها خبر داد و گفت: با توجه به افزایش دما و خشک شدن پوشش گیاهی در برخی مناطق، دستگاههای اجرایی در آمادهباش کامل قرار دارند تا از گسترش آتشسوزی در عرصههای طبیعی جلوگیری شود.
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