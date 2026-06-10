۶۲ درصد تامین مالی بخش کشاورزی بر عهده بانک عامل تخصصی این حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ نشست خبری مدیرعامل بانک تخصصی بخش کشاورزی برگزار شد.وهب متقی نیا، مدیر عامل این بانک تخصصی بخش کشاورزی با اشاره به ماموریت این بانک در خصوص امنیت غذایی، گفت: بانک کشاورزی مسیر تحول دیجیتال را دنبال می‌کند تا امور بانکی هوشمند و نوین انجام شود. در واقع تقویت زیرساخت‌های فناوری، بالا بردن امنیت سایبری و ارائه خدمات غیرحضوری در دستورکار است. در این بستر تولیدکننده باید سریع، مطمئن و ساده از این خدمات استفاده کنند.

وی با بیان این که ۶۲ درصد تامین مالی حوزه کشاورزی بر عهده این بانک است، افزود: امروز در فضای رقابتی، بانکی موفق است که بتواند هزینه‌های خود را کاهش و خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهد.

وی ادامه داد: در کنار تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید، توجه ویژه به زنجیره تولید داریم.. این امر کمک بزرگی به اقتصاد مقاومتی می‌کند. نقش ما فقط پرداخت تسهیلات نیست بلکه مدیریت جریان مالی در امور بانکی هم مهم است.

وی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده سال گذشته بانک کشاورزی، اظهار کرد: ۲۶۲ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات در قالب ۷۸۲ فقره پرداخت شد. تحقق این سطح از تامین مالی در شرایط پیچیده اقتصادی نشان‌دهنده تاب‌آوری عملیاتی و تعهد ما در بخش کشاورزی است.

متقی نیا در ادامه سخنان خود به حوزه مسئولیت اجتماعی این بانک عامل اشاره کرد و گفت: در این بخش پرداخت قرض‌الحسنه به طور جدی دنبال می‌شود. البته نسبت به این امر نقد داریم زیرا بهتر است منابع این بانک برای کشاورزی مدیریت شود اما تکالیفی داریم که یکی از آنها پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و مسکن است.

وی اضافه کرد: در همین بحث در ازدواج و فرزندآوری ۷.۸ همت به ۳۵ هزار متقاضی تسهیلات پرداخت شد. در حوزه اشتغال و مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ۷.۶ همت تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان پرداخت شد.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود به تسهیلات پرداخته شده به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در زراعت، باغداری و تولیدات گلخانه‌ای بیش از ۱۶ همت تسهیلات پرداخت شد. این عدد در صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز حدود ۱۶ همت بوده است.

وی در حوزه تسهیلات پرداخت شده به صنعت دام، طیور و آبزیان، تصریح کرد: ۹.۳ همت به ۲۳ هزار طرح تولیدی تسهیلات پرداخت شده که در تامین پروتئین مورد نیاز کشور با دغدغه کمتری موضوع تولید دنبال شود.

وی در ادامه تسهیلات پرداخت شده بخش کشاورزی، به مسئله آزادسازی نرخ ارز پرداخت و گفت: با حذف ارز ترجیحی یکی از معضلات بزرگ بخش کشاورزی تامین کالاهای اساسی است. روش‌های سنتی پاسخگو نیست و مدلی در قالب اعتباری، طرحی شد که این ابزار در خدمت تولیدکنندگان برای خرید از بازارگاه باشد. در این راستا ۶۲ همت کیف پول مرغداران، دامداران و فعالان صنعت آبزیان برای ۷ هزار تولیدکننده و واحد تولیدی شارژ شد.

وی افزود: مزیت طرح این است که به جای تزریق مالی، از ظرفیت زنجیره استفاده شد و ضمن این که اعتبار در مسیر خود هدایت شد.

متقی نیا با بیان این که آینده بانکداری تخصصی بدون ابزارهای نوین قابل تصور نیست، اظهار کرد: از دیگر بخش‌های کشاورزی که این بانک تسهیلات تخصیص داد حوزه مکانیزاسیون و تجهیزات جدید کشاورزی بود که 5.7 همت پرداخت شد. این تسهیلات موجب تقویت تولید ملی و در نهایت منجر به بهبود کیفیت عملیات کشاورزی می‌شود.

متقی نیا در ادامه نشست با اشاره به پرداخت مطالبات گندمکاران و تامین مالی گندم، عنوان کرد: سال گذشته در خصوص تامین مالی گندم تنها در این بانک، 30 همت اوراق خریداری شد.

وی درباره پرداخت مطالبات امسال گندمکاران یادآور شد: تا کنون 2.7 میلیون تن گندم از 160 هزار کشاورز تحویل دولت شده و در این راستا 41 همت از مطالبات پرداخت شده است.

متقی نیا با بیان این که از طرح اعتباری گندم ، انتظارات ما برآورده نشده است، گفت: شاید ما در اطلاع‌رسانی و ترویج باید بیشتر تلاش می‌کردیم.

در طرح اعتباری گندم دنبال سود نیستیم

این مقام مسئول دولتی در پاسخ با پرسش خبرنگار مهر مبنی بر صفر کردن سود پرداخت اعتبار به گندمکاران، توضیح داد: در طرح اعتباری گندم سودی گرفته نمی‌شود و بابت تخصیص اعتبار 0.5 درصد کارمزد دریافت می‌شود در حالی که هزینه‌های بانک در این بسته حمایتی بیشتر است.

وی با تأکید بر این که طرح اختیاری است، گفت: نگاه ما به این طرح حمایتی، گرفتن سود نیست. شاید عدم شناخت کافی و عدم ترویج موجب این شده که تصور می‌شود بابت اعتبار سود دریافت می‌شود.