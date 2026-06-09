به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت جهاد کشاورزی و دو مجموعه تجاری گفت: با انعقاد این تفاهمنامه همکاری، روند توانمندسازی و آموزش زنان روستایی و عشایری در حوزه دیجیتال و روشهای الکترونیک در استان تهران آغاز می شود.
وی با اشاره به فراهم شدن زیرساختهای توسعه کسب و کار و افزایش درآمد زنان روستایی و عشایری در استان تهران، اظهار کرد: برنامههای آموزشی، مهارتی و بازاریابی برای زنان روستایی و عشایری در این استان در حال اجرا است.
برادری گفت: بیش از ۴۲ صندوق در استان تهران ایجاد کردهایم که بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ زن روستایی و عشایری استان تهران عضو آن هستند و آموزشهای لازم را در طول سال در راستای توانمندسازی دیدهاند.
وی ادامه داد: این آموزشها شامل پرورش طیور، زنبورداری، تولید و فرآوری محصولات روستایی، استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی، بستهبندی محصولات، گیاهان دارویی، دامداری و اجرای باغچههای الگویی بوده است.
برادری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد محلی را از مهمترین اهداف در استان تهران نام برد و اظهار کرد: تلاش کردهایم با توسعه کسب و کارهای خرد روستایی و خانگی، زمینه افزایش درآمد و بهبود معیشت خانوادهها را فراهم کنیم.
وی همچنین از ایجاد فرصتهای بازاریابی برای تولیدکنندگان خبر داد و گفت: در ۲ تا ۳ سال گذشته بیش از ۳۰ نمایشگاه محلی با همکاری شهرداری تهران برگزار شده است که زنان روستایی و عشایری توانستهاند محصولات خود را به صورت مستقیم عرضه کنند.
برادری تاکید کرد: این اقدام علاوهبر حذف واسطهها، نقش مهمی در معرفی محصولات و افزایش فروش تولیدکنندگان داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای عشایری استان اشاره کرد و گفت: برخلاف تصور عمومی، استان تهران دارای جمعیت عشایری فعال و تولیدکننده است و بیش از ۳ هزار خانوار عشایری در این استان سکونت دارند که سالانه حدود ۷۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی و دامی تولید میکنند.
وی گفت: عشایر استان تهران با بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیتهای موجود، سهم قابل توجهی در تولیدات کشاورزی دارند و ما تلاش کردهایم تمامی نیازهای آنها را از تأمین نهادهها تا اتصال به زنجیرههای تولید و بازار فراهم کنیم.
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