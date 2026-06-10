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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴

گام سازمان امور اراضی برای ثبت رسمی اراضی کشاورزی در چارچوب قانون جدید

گام سازمان امور اراضی برای ثبت رسمی اراضی کشاورزی در چارچوب قانون جدید

معاون توسعه و ساماندهی اراضی کشور بر ضرورت ثبت رسمی و تثبیت مالکیت تمامی اراضی کشاورزی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گودرزی در نهمین نشست هماهنگی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: ثبت رسمی مالکیت اراضی کشاورزی یکی از ضرورت‌های حیاتی کشور است و اجرای کامل این قانون پیش‌شرط اصلی برای صدور اسناد مالکیت معتبر برای تمامی این اراضی است.

وی با ارائه آماری از روند اجرای این قانون اظهار کرد: تا این لحظه قراردادهای اجرایی این قانون در ۱۴۳ شهرستان و در مجموع به مساحت ۳۳۳ هزار هکتار منعقد شده است. این رقم گام نخست و مقدمه‌ای بسیار مهم برای اجرای طرحی گسترده در سطح کل کشور و در نهایت تثبیت مالکیت تمامی اراضی کشاورزی است.

گودرزی در ادامه افزود: اجرای دقیق این قانون علاوه بر ثبت رسمی مالکیت منجر به اعتباربخشی گسترده به اسناد رسمی و در نهایت سلب اعتبار از اسناد قولنامه‌ای و معاملات غیررسمی خواهد شد که این امر امنیت حقوقی مالکان را به‌طور کامل تضمین می‌کند.

مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشور در این نشست با اشاره به برگزاری ۹ نشست الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تاکنون ۱۴۳ قرارداد با مشاوران استانی در سطح بیش از ۳۳۳ هزار هکتار منعقد شده و نتایج این اقدامات برای صدور اسناد رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد شد.

کد مطلب 6855764

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