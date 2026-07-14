به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با روز ملی فناوری اطلاعات، آیین افتتاح زیست‌بوم فناوری و نوآوری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و رویداد نوآوری و فن‌بازار با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران، فعالان حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در محل مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) برگزار شد.

همزمان با این رویداد، نمایشگاهی از دستاوردهای فناورانه نیز برپا شد که در آن ۱۲ شرکت فناور و هسته نوآور فعال در صنایع وابسته به کشاورزی، آخرین فناوری‌ها، محصولات و توانمندی‌های خود را عرضه کردند.

زیست‌بوم فناوری و نوآوری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف ایجاد بستری برای تعامل مؤثر میان پژوهشگران، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران، توسعه فناوری‌های نوین، حمایت از نوآوری و تسریع در تجاری‌سازی دستاوردهای علمی راه‌اندازی شده است.

در این آیین، محمدمهدی قاسمی رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، با تشریح مأموریت‌های این زیست‌بوم گفت: این مجموعه با نگاهی فراتر از یک مرکز رشد، شبکه‌ای از دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاران، نهادهای حاکمیتی و بهره‌برداران را گرد هم می‌آورد تا ارتباط میان پژوهش، فناوری و بازار را تقویت کند.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی از جمله تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع، شتاب تحولات فناوری و ضرورت تجاری‌سازی دانش، افزود: پاسخگویی به این چالش‌ها مستلزم بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت‌های علمی، فناورانه، سرمایه‌گذاری و مشارکت همه بازیگران این حوزه است.

رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، «نوآوری باز» را رویکرد محوری این زیست‌بوم دانست و اظهار کرد: در این الگو، ضمن استفاده از ظرفیت‌های علمی خارج از مؤسسه، دستاوردهای پژوهشی نیز در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا مسیر توسعه فناوری، شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوآور و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات تسهیل شود.

وی با تأکید بر این‌که اعتماد، شبکه‌سازی، توسعه مشارکتی فناوری، توانمندسازی سرمایه انسانی، توسعه زیرساخت‌های فنی و جذب سرمایه از ارکان موفقیت این زیست‌بوم است، تصریح کرد: شکل‌گیری یک اکوسیستم نوآوری کارآمد، نیازمند تعامل مستمر میان پژوهشگران، فناوران، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران است.

قاسمی همچنین توسعه فناوری‌های کم‌مصرف، کاربرد هوش مصنوعی، تحول دیجیتال، اقتصاد چرخشی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و تجاری‌سازی فناوری‌های دانش‌بنیان را از مهم‌ترین محورهای فعالیت این زیست‌بوم برشمرد و افزود: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با ایفای نقش تسهیل‌گر، تلاش می‌کند حلقه اتصال میان پژوهش، فناوری، تولید و بازار باشد و زمینه تبدیل ایده به فناوری و فناوری به ارزش اقتصادی را فراهم کند.

رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در پایان، چشم‌انداز این زیست‌بوم را تبدیل مؤسسه به هاب فناوری و نوآوری فنی و مهندسی کشاورزی کشور عنوان کرد و گفت: هدف نهایی این مجموعه، حل مسائل واقعی بخش کشاورزی، ارتقای بهره‌وری، افزایش تاب‌آوری، حمایت از توسعه پایدار و تقویت امنیت غذایی کشور از مسیر توسعه فناوری و نوآوری است.