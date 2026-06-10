توصیه به کشاورزان و صیادان با توجه به وضعیت ۵ روز آینده هواشناسی

سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی درباره پیش‌بینی وضعیت ۵ روز آینده هواشناسی این حوزه به خبرنگار مهر، گفت: روز گذشته سه‌شنبه ۱۹ خرداد، در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات زنجان، استان‌های ساحلی دریای خزر، قزوین، البرز، تهران و ارتفاعات سمنان رگبار و رعد و برق، گاهی همراه با وزش باد شدید موقت شاهد بودیم.

وی در ادامه افزود: امروز و فردا نیز در اردبیل، شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، غرب گیلان، برخی نقاط استان مازندران و ارتفاعات گلستان در بعضی ساعات، رگبار پراکنده گاهی رعد و برق همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: جمعه ۲۲ خرداد در شمال آذربایجان شرقی و اردبیل، شمال خراسان شمالی و همچنین شنبه ۲۳ خرداد در شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

غلامی با بیان این که طی این مدت در سایر نقاط کشور، آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود، یادآور شد: امروز و فردا در شرق، شمال شرق و مرکز و نیز روز جمعه در نوار غربی و نوار شرقی کشور، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی از ساعات وزش باد شدید، احتمال گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی ادامه داد: همچنین امروز و فردا دریای خزر و طی ۳ روز تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهند بود.

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته

غلامی در ادامه سخنان خود درباره بارندگی‌ در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اظهار کرد: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی (مهر ۱۴۰۴) تا هجدهم خرداد سال جاری ۲۲۶.۲ میلیمتر بوده که میزان بارش سال گذشته در این بازه زمانی ۱۲۸.۸ میلیمتر گزارش شده است.

وی افزود: این میزان بارش سال جاری ۷۵.۶ درصد بیشتر از سال گذشته گزارش می‌شود. همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۲۰.۸ میلیمتر بوده و بارش سال جاری ۲.۴ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت کشور است.

این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی یادآور شد: بیشترین میزان بارش در هفته سی‌وهفتم متعلق به منطقه لیسار استان گیلان به میزان ۲۰.۸ میلیمتر بوده است.

وی اضافه کرد: گرم‌ترین منطقه کشور، آب پخش استان بوشهر به میزان ۴۹.۳ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه نیز هزار کانیان استان کردستان به میزان ۴.۲ درجه سلسیوس بوده است.

توصیه به کشاورزان و صیادان

غلامی در ادامه سخنان خود در خصوص توصیه‌های لازم به کشاورزان و صیادان بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی وضعیت هوا در ۵ روز آینده برای مناطق شمال غرب، سواحل خزر، ارتفاعات البرز و سمنان با توجه به پیش‌بینی رگبار رعد و برق و وزش باد شدید موقت، در روزهای پیش‌رو به دلیل احتمال بارش رگباری و وزش باد عملیات سمپاشی و محلول پاشی باید به تعویق افتاد تا از شسته شدن سموم و اتلاف هزینه جلوگیری شود.

وی افزود: عشایر و دامداران در هنگام رعد و برق و رگبار شدید از چرای دام در ارتفاعات و حاشیه رودخانه خودداری کرده و دام‌ها را در مکان‌های مسقف مستقر کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به هشدار وزش باد شدید، بهره‌برداران نسبت به استحکام سازه گلخانه‌ها، پوشش نایلونی و قیم‌گذاری نهال‌های تازه کشت شده اقدام کنند. همچنین از باز بودن کانال‌ها برای خروج آب از باغات و مزارع اطمینان حاصل شود تا از آبگرفتگی احتمالی ناشی از رگبار جلوگیری شود.

این کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی گفت: با توجه به وزش باد شدید در مناطق مرکزی، جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز که باعث افزایش تبخیر و تعرق می‌شود، در صورت نیاز، آبیاری در ساعات آرام روز انجام و از آبیاری بارانی در زمان وزش باد شدید خودداری شود.

غلامی در پایان به صیادان توصیه کرد، با توجه به مواج بودن دریا و وزش باد از عملیات صیادی با شناورهای سبک خودداری کنند و تمهیدات لازم برای حفاظت از تجهیزات سیاری در ساحل لحاظ شود.