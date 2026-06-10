به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در راستای حمایت از تولید داخلی، توسعه بازار ماشین‌آلات صنعتی ایرانی و تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به تجهیزات مورد نیاز، مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با همکاری صندوق پژوهش و فناوری صنعت ماشین‌سازی، طرح ویژه ارائه تسهیلات فروش اقساطی (لیزینگ) برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی ساخت داخل را در دستور کار قرار داده است.

نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت‌های تولیدی، از مهم‌ترین نیازهای واحدهای صنعتی کشور برای افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابتی محسوب می‌شود. از این رو، مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از فعالان صنعت ماشین‌آلات، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی دعوت کرده است با بهره‌گیری از این فرصت حمایتی، مسیر توسعه پایدار، به‌روزرسانی فناوری و افزایش توان رقابتی خود را تسریع کنند.

این طرح با هدف ایجاد رونق در بازار ماشین‌سازی کشور، افزایش توان مالی صنایع برای تأمین تجهیزات مورد نیاز، حمایت از سازندگان داخلی و تسریع روند نوسازی خطوط تولید طراحی شده است. اجرای این برنامه می‌تواند زمینه ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات، افزایش ظرفیت تولید و تقویت رقابت‌پذیری صنایع کشور را فراهم کند.

بر اساس این برنامه حمایتی، واحدهای صنعتی، شرکت‌های تولیدی، کارگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی می‌توانند بخشی از هزینه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق تسهیلات مالی تأمین کنند. این رویکرد علاوه بر کاهش فشار نقدینگی بر بنگاه‌های اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی مالی مناسب برای توسعه یا به‌روزرسانی زیرساخت‌های تولیدی را نیز فراهم می‌سازد.

حمایت از توسعه بازار ماشین‌آلات ایرانی

یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح، افزایش سهم تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت داخل در پروژه‌های صنعتی و تولیدی کشور است. توسعه بازار محصولات تولیدکنندگان داخلی، ایجاد تقاضای مؤثر برای صنایع ماشین‌سازی و تقویت زنجیره تأمین تجهیزات صنعتی از جمله دستاوردهای مورد انتظار این برنامه به شمار می‌رود.

همچنین فراهم شدن امکان خرید اقساطی تجهیزات، می‌تواند به تسریع فرآیند نوسازی فناوری در واحدهای تولیدی کمک کرده و زمینه بهره‌گیری صنایع از ماشین‌آلات پیشرفته داخلی را فراهم آورد. این موضوع در نهایت به ارتقای کیفیت تولید، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری در بخش صنعت منجر خواهد شد.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد سالیانه تعیین شده و دوره بازپرداخت آن ۲۴ ماهه خواهد بود. همچنین حداکثر زمان ساخت و تحویل تجهیزات مورد درخواست شش ماه در نظر گرفته شده است.

در قالب این طرح، امکان تأمین مالی تا سقف ۷۰ درصد ارزش تجهیزات خریداری‌شده فراهم شده و متقاضیان می‌توانند بخش عمده هزینه مورد نیاز برای تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را از طریق این تسهیلات تأمین کنند.

نحوه ثبت درخواست

متقاضیان بهره‌مندی از این تسهیلات می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره شرایط اعتبارسنجی، مدارک مورد نیاز، فرآیند بررسی درخواست‌ها و آغاز مراحل دریافت تسهیلات با کارگزار اجرایی طرح، شرکت ماشین‌بازار، با شماره‌های 02191016226 داخلی 202 یا 09053575389 تماس حاصل کرده و یا به وب‌سایت این شرکت به آدرس https://machinebazar.ir مراجعه کنند.