به گزارش خبرگزاری مهر، اخیرا مقاله‌ علمی پژوهشی به قلم کامران باقری لنکرانی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نشریه «shiraz electronic medical journal» به چاپ رسیده که در آن به بررسی یکی از ابعاد کمتر شناخته‌ شده شخصیت و اندیشه قاعد شهید آیت‌الله خامنه‌ای در حوزه سلامت و عدالت اجتماعی پرداخته شده است.

نویسنده در این یادداشت با مرور دیدگاه‌ها و سیاست‌های رهبر شهید انقلاب، نقش ایشان را در حمایت از توسعه علمی، پیشرفت فناوری‌های نوین، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش عدالت در نظام سلامت، توسعه شبکه بهداشت و توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت تبیین می‌کند.

این مقاله همچنین به پیوند میان عدالت اجتماعی، سلامت عمومی و پیشرفت علمی از منظر ایشان پرداخته و تأثیر این رویکرد را بر دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت مورد بررسی قرار می‌دهد.