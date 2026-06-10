به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامههای آمادهسازی تیمهای ملی تیراندازی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا، ملیپوشان کشورمان امروز عازم عمان شدند تا اردوی تدارکاتی ۱۰ روزه خود را در این کشور برگزار کنند.
این اردوی برونمرزی در حالی آغاز شده است که تیمهای ملی تیراندازی ایران، مراحل مختلف آمادهسازی خود را برای حضور موفق در یکی از مهمترین رویدادهای پیشروی ورزش قاره آسیا دنبال میکنند و بر همین اساس، برگزاری اردوهای تخصصی و متمرکز در دستور کار کادر فنی قرار گرفته است.
در ترکیب اعزامی به این اردو، هادی غرباقی، تیرانداز شایسته قمی، به عنوان یکی از ملیپوشان تیم ملی تفنگ حضور دارد و قرار است در طول این اردو، تمرینات فنی، آمادگی جسمانی و برنامههای تخصصی خود را در کنار دیگر اعضای تیم ملی پیگیری کند.
حضور این تیرانداز قمی در اردوی عمان، در شرایطی صورت میگیرد که وی به عنوان یکی از چهرههای حاضر در ترکیب تیم ملی تفنگ، بخشی از روند آمادهسازی خود را برای حضور در میادین پیشرو در این اردوی خارجی دنبال خواهد کرد.
همچنین علی افسری، مربی استان قم، نیز در این اردوی برونمرزی به عنوان مربی تیم ملی تراپ، کادر فنی تیم ملی را همراهی میکند و در کنار دیگر مربیان، مسئولیت هدایت فنی و نظارت بر روند آمادهسازی ملیپوشان این بخش را بر عهده دارد.
حضور همزمان یک ورزشکار و یک مربی از استان قم در اردوی برونمرزی تیمهای ملی تیراندازی، بیانگر سهم این استان در ترکیب فنی و ورزشی تیمهای ملی در آستانه رقابتهای مهم پیشرو است.
اردوی عمان از جمله مراحل مهم آمادهسازی تیمهای ملی تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا به شمار میرود و ملیپوشان در مدت ۱۰ روز حضور در این کشور، برنامههای پیشبینیشده از سوی کادر فنی را در بخشهای مختلف دنبال خواهند کرد.
تمرینات تخصصی، ارزیابی آمادگی ورزشکاران و اجرای برنامههای فنی مورد نظر مربیان، از جمله محورهای اصلی این اردو خواهد بود تا ملیپوشان با آمادگی هرچه بیشتر، مراحل بعدی تمرینات و حضور در رقابتهای پیشرو را دنبال کنند.
بازیهای آسیایی ناگویا، یکی از مهمترین رویدادهای پیشروی ورزش آسیا محسوب میشود و تیمهای ملی تیراندازی ایران نیز با هدف حضوری موفق و کسب نتایج مطلوب، برنامههای آمادهسازی خود را در ماههای منتهی به این رقابتها با جدیت دنبال میکنند.
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