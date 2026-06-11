۵۰ خودرو و موتور دارای آلودگی صوتی در ساری توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی قیصری اظهار کرد: در راستای برقرای نظم و امنیت و همچنین انجام مطالبات مردمی، طرح برخورد با موتور و خودروهای فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای آلودگی صوتی در شهر ساری اجرا شد.

وی اضافه کرد: در اجرای این طرح، ماموران انتظامی یگان امداد شهرستان ساری ، ۲۰موتور،و ۳۰ دستگاه خودرو دارای آلودگی صوتی را توقیف و فک اگزوز کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: اجرای طرح های انتظامی و ترافیکی و برخورد با متخلفین، همواره مورد استقبال مردم بوده و برای امنیت و آسایش شهروندان است.