جمع آوری ۱۷۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

سرهنگ حسینعلی سنچولی فرمانده انتظامی شهرستان زابل به خبرنگار مهر گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۲۳ نفر سارق، ۱۰۰ نفر معتاد متجاهر، ۵ نفر خرده فروش موادمخدر و تعداد ۱۷۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۴ دستگاه موتور سیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی، ۲ کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۲ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۴۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.