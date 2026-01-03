  1. استانها
جمع آوری ۱۷۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

زابل - در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زابل، ۱۷۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز توسط پلیس جمع آوری شدند.

سرهنگ حسینعلی سنچولی فرمانده انتظامی شهرستان زابل به خبرنگار مهر گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۲۳ نفر سارق، ۱۰۰ نفر معتاد متجاهر، ۵ نفر خرده فروش موادمخدر و تعداد ۱۷۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۴ دستگاه موتور سیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی، ۲ کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۲ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۴۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

