۲۸ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در دورود توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجارشکنان، طرح ضربتی امنیت محله‌محور باهدف برخورد با رانندگان و راکبان خودرو و موتورسیکلت‌های مزاحم و متخلف در معابر عمومی شهرستان دورود به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح تعداد ۱۲ دستگاه موتورسیکلت و ۱۶ دستگاه خودرو پلاک مخدوش، فاقد پلاک، آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت توسط مأموران توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی دورود ضمن هشدار به رانندگان و راکبان متخلف و حادثه‌ساز، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان است و پلیس اجرای این طرح را به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.