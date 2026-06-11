دعوت بانوی شمشیرباز مشهدی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین سقاسرشوری اظهار کرد: فدراسیون شمشیربازی با هدف آمادهسازی تیم ملی بانوان جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ناگویا، لیست نفرات دعوتشده به اردوی تیم ملی در اسلحه «اپه» را اعلام کرد.
دبیر هیئت شمشیربازی خراسان رضوی بیان کرد: اردوی تیم ملی بانوان در اسلحه اپه جهت انتخابی و آمادگی برای حضور در مسابقات ناگویا از تاریخ ۲۲ خردادماه آغاز شده و تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ به مدت یک هفته در تهران برگزار میشود.
وی افزود: در این اردو تیام عباسنژاد از خراسان رضوی، عطیه السادات دستخوش از یزد، ریحانه رضایی از اصفهان و زهرا مرد از استان آذربایجان غربی حضور دارند.
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