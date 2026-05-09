دعوت ۲ شمشیرباز خراسان رضوی به اردوی تیم ملی 

دبیر هیئت شمشیر بازی خراسان رضوی درباره سطح مسابقات قهرمانی کشور در یزد، بیان کرد: در این دوره، ۸۴ ورزشکار از سراسر ایران شرکت کردند و تقریباً تمام چهرههای شاخص و برتر شمشیربازی سال گذشته کشور نیز حاضر بودند؛ به همین دلیل سطح رقابتها بسیار بالا بود و خوشبختانه نمایندگان استان خراسان رضوی نیز عملکرد قابل توجهی داشتند.
وی با اشاره به حضور موفق بانوان شمشیرباز خراسان رضوی، افزود: خراسان رضوی در بخش بانوان دارای ظرفیتهای ارزشمندی است؛ از جمله تیام عباسنژاد و مهشید نیازی که در سالهای اخیر ثابت کردهاند از بازیکنان سطحبالای کشور هستند. امسال نیز تیام عباسنژاد، با وجود اینکه بازیکن ثابت تیم ملی در رده جوانان بود، در رده بزرگسالان شرکت کرد و موفق شد به مقام سوم کشور برسد؛ این نخستینبار است که یک بانوی خراسانی در رشته شمشیربازی چنین موفقیتی را در رده بزرگسالان کسب میکند.
سقاسرشوری درباره ملیپوشان خراسان رضوی، تشریح کرد: سیدمحمدصادق سجادپور در اسلحه فلوره یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی و از چهرههای برجسته استان است. همچنین تیام عباسنژاد نیز که سابقه حضور ثابت در تیم ملی را دارد، به همراه ایشان به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند. این اردو با هدف حضور در مسابقات آسیایی ناگویا، از ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت در اردکان یزد برگزار میشود.
