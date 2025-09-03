بانوان شمشیرباز خراسان رضوی مقام سوم کشور را کسب کردند 

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین سقاسرشوری اظهار کرد: تیم بانوان استان خراسان رضوی در این رقابت‌ها توانست مقام سوم تیمی را به دست آورد. اعضای این تیم شامل الینا عرفانیان، مهشید نیازی، آیلین علی‌اکبری و تیام عباس‌نژاد بودند که عملکرد درخشانی از خود نشان دادند.

دبیر هیئت شمشیربازی خراسان رضوی با اشاره به روند مسابقات افزود: در این دوره که با حضور ۱۴ تیم از سراسر کشور به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، تیم خراسان رضوی ابتدا خوزستان را با نتیجه ۴۵ بر ۱۴ شکست داد، سپس در جمع هشت تیم برتر با نتیجه ۴۵ بر ۲۳ از سد مازندران گذشت. در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف تیم اصفهان رفتیم که این دیدار را واگذار کردیم و در نهایت بر سکوی سوم قرار گرفتیم.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت‌های مدیریتی، خاطرنشان کرد: جا دارد از یعقوبیان، رئیس هیئت شمشیربازی خراسان رضوی، صمیمانه تشکر کنم. تأمین تجهیزات استاندارد برای ورزشکاران و فراهم کردن سالن تمرین مناسب، نقش بسیار مهمی در آماده‌سازی و موفقیت تیم بانوان استان داشت. این حمایت‌ها باعث شد بازیکنان ما با آمادگی هرچه بیشتر و اعتماد به نفس بالاتری در مسابقات حاضر شوند.

سقاسرشوری تأکید کرد: این موفقیت ارزشمند حاصل تلاش، انگیزه و پشتکار بانوان شمشیرباز و مربیان استان است و نشان می‌دهد خراسان رضوی ظرفیت‌های بالایی برای درخشش در عرصه ملی و بین‌المللی دارد.