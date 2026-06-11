به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ظهر پنجشنبه در شورای کشاورزی اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در کنار مجموعه جهاد کشاورزی برای حل مسائل این حوزه تلاش می‌کند و افزایش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان، یکی از محورهای اصلی پیگیری‌هاست.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت توجه بیشتر به کشاورزی تصریح کرد: حمایت‌های واقعی نباید صرفاً به مرحله پیش از تولید محدود شود، بلکه باید پس از تولید و در مراحل برداشت و بهره‌برداری نیز ادامه یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان اینکه اعتبارات ویژه‌ای برای اجرای پروژه‌های زیرساختی جهاد کشاورزی در استان پیش‌بینی و پیگیری شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع علاوه بر استان، در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

کریم‌پور در پایان با تأکید بر نقش کشاورزی در توسعه پایدار مازندران، گفت: تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، مسیر اجرای طرح‌های زیرساختی و تقویت تولید در استان هموارتر شود.